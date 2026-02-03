Ledeni udar na Ukrajinu: Rusi napali na -24°C, gore neboderi u Kijevu, Harkiv pred kolapsom

Ruske snage pokrenule su u ranim jutarnjim satima masovni, kombinirani napad balističkim projektilima i dronovima kamikazama na gradove diljem Ukrajine, označivši tako brutalan kraj kratkog "energetskog primirja".

Dok su se temperature u Kijevu spuštale na arktičkih -24 Celzijeva stupnja, eksplozije su odjekivale stambenim četvrtima, a u Harkivu su vlasti bile prisiljene na očajnički potez kako bi spriječile potpuni kolaps infrastrukture.

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u glavnom gradu oko pola jedan ujutro, a nedugo zatim uslijedile su snažne detonacije koje su nastavile potresati grad satima.

Bio je to jasan znak da je završio moratorij na udare na ključnu energetsku infrastrukturu, koji je, prema ranijim izvješćima, dogovoren uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i trebao je trajati do prvog veljače. Moskva je, čini se, odlučila iskoristiti polarnu hladnoću kao svoje najnovije oružje.

Ledena noć terora u Kijevu

Stanovnici Kijeva proveli su besanu noć u skloništima i stanicama podzemne željeznice dok su se nad gradom ispreplitale putanje dronova i projektila. Prema informacijama Vojne uprave grada Kijeva, šteta je zabilježena u više okruga, primarno na istočnoj obali rijeke Dnjepar. U Darnjickom okrugu pogođeni su stambeni neboderi od 25 i pet katova, dok je u Ševčenkovskom okrugu oštećena zgrada od 22 kata.

Foto: Alina Smutko

Posebno zabrinjavaju izvješća iz Dnjiprovskog okruga, gdje su oštećene zgrada dječjeg vrtića i još jedna obrazovna ustanova. Vatrene stihije zahvatile su i benzinsku postaju u Pečerskom okrugu, a gradom su se širili prizori uništenih automobila i pokidanih električnih vodova.

Timovi hitne pomoći izišli su na teren, a prema prvim informacijama, najmanje je troje ljudi ozlijeđeno. Šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko oglasio se tijekom noći dramatičnom porukom.

Foto: Thomas Peter

​- Rusi su odabrali ledenu veljačku noć za još jedan masovni udar na Kijev. Stanovnici, ostanite u skloništima. Bit će ovo teška noć - napisao je na društvenim mrežama.

Apokaliptični prizori u Harkivu

Dok se Kijev borio s posljedicama izravnih udara na stambene zgrade, situacija u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, poprimila je razmjere humanitarne katastrofe.

Balistički projektili pogodili su ključnu energetsku infrastrukturu u četvrti Slobidski, nanijevši golemu štetu toplinskoj mreži. S obzirom na ekstremno niske temperature, gradske vlasti našle su se pred nemogućim izborom.

Foto: Thomas Peter

Gradonačelnik Ihor Terehov objavio je da su stručnjaci prisiljeni ispustiti vodu, odnosno nosač topline, iz sustava grijanja u više od osam stotina stambenih zgrada. Taj drastičan korak nužan je kako bi se spriječilo pucanje cijevi uslijed smrzavanja, što bi uzrokovalo trajnu i nepopravljivu štetu cjelokupnom sustavu. Za stanovnike to znači samo jedno: ostanak bez grijanja usred polarne zime.

​- Razumijem koliko je ovo teško na temperaturama od minus 20 stupnjeva. Ali neprijateljev napad bez presedana na kritičnu infrastrukturu ne ostavlja nam drugog izbora. Naši stručnjaci ne vide alternativu - poručio je Terehov putem Telegrama.

Udari diljem zemlje

Napad nije bio ograničen samo na dva najveća grada. Eksplozije i šteta prijavljeni su i u Sumiju, Dnjipru i Zaporižji. U Sumiju su pogođene dvije stambene zgrade, pri čemu je uništen stan na sedmom katu jedne od njih, što je također dovelo do prekida opskrbe toplinom. U obližnjem Konotopu izbio je veliki požar na jednoj obiteljskoj kući.