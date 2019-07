Liječnici se i dalje bore za život pravnika ranjenog u Đakovu

Ranjeni pravnik Centra za socijalnu skrb Ivan Pavić (35) i dalje je u kritičnom stanju, a iz osječkog KBC-a u srijedu ujutro rekli su kako se stalno provode mjere intenzivističkog liječenja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još nije poznato kad bi Andriju D. (61), osumnjičenika trebali dovesti pred istražnog suca.

Zgroženi zločinom u Đakovu

Ravnateljica đakovačkog Centra za socijalnu skrbu Dubravka Petrović rekla je za N1 kako su zgranuti ovim zločinom.

- Nikada radeći ovaj posao nismo očekivali da će nam se dogoditi ovakve stvari. Naš posao se sastoji u pomaganju ljudima, mislili smo da smo mi ti koji možemo nešto učiniti. Slučaj nas je zaprepastio. Nismo u mogućnosti raditi. Danas i sutra ne radimo, nadam se da će stranke shvatiti. Pokop naše kolegice je sutra u 16h na mjesnom groblju u Đakovačkim Selcima. Teško nam je, jako teško - rekla je. Kaže kako se radi o bezumnom činu koji nitko nije mogao predvidjeti. Dodaje i kako se radilo o teškoj stranci te da su u nekoliko navrata zbog njega slali dopise policiji i liječnicima.

Na prozorima đakovačkog Centra za socijalnu skrb jutros su postavljene i svijeće za poginulu radnicu

Foto: Franjo Lepan/24sata

Socijalni radnici na posao u crnini

Foto: Facebook

Facebookom se dijele i fotografije s natpisom Jedna od nas kako bi se upozorilo na tragediju. HRT javlja kako su se socijalni radnici preko društvenih mreža dogovorili da na posao dođu u crnini te da se oni koji mogu okupe pred Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u 12.10 sati, kako bi upozorili na svoj položaj. Neslužbeno doznaju i da je ministrica Nada Murganić uputila centrima za socijalnu skrb u državi naputak prema kojem sljedeća dva dana ne moraju raditi sa strankama te ne moraju svi doći na posao, nego će biti dovoljno da organiziraju dežurstvo.

'Ne znamo kako dalje'

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Đakovu, Dubravka Petrović, rekla je za HRT da su šokirani.

- Ne znamo kako dalje. To su situacije koje se nikako mogu predvidjeti. Ne znamo što je u glavi nekom čovjeku koji dolazi kod nas. Mi smo struka koja pomaže ljudima i uvijek se nadamo da će to naši korisnici razumjeti. Što se dogodilo jako je teško razumjeti i svi se pitamo kako ćemo raditi. Danas i sutra ne radimo, a kako ćemo raditi idući tjedan mi to sada zaista ne znamo - kaže Petrović.

- Sahrana naše Blaženke bit će sutra u 16 sati, na mjesnom groblju u Đakovačkim Selcima, a na nju će doći i kolege iz sustava koji će tako dati podršku i upozoriti na status socijalnih radnika u društvu - dodala je.