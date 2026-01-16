Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJETI IM 15 GODINA ZATVORA

Litva: Rusija stoji iza pokušaja podmetanja požara 2024. godine, masno su ih plaćali...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Litva: Rusija stoji iza pokušaja podmetanja požara 2024. godine, masno su ih plaćali...
Foto: Pixabay

Litavske vlasti optužile su u petak rusku vojnu obavještajnu službu GRU za planiranje pokušaja podmetanja požara u tvornici koja ukrajinskoj vojsci isporučuje skenere radiovalova

Admiral

Šest državljana Španjolske, Kolumbije, Kube, Rusije i Bjelorusije uhićeno je i optuženo za napade 2024., a svaki od njih suočava se s do 15 godina zatvora ako bude osuđen, rekao je novinarima viši tužitelj Arturas Urbelis.

"Zločini su bili koordinirani, a naredbe počiniteljima izdavala je skupina ljudi koji žive u Rusiji i povezani su s ruskim GRU-om", rekao je na istom događaju zamjenik načelnika litavske kriminalističke policije Saulius Briginas.

Nije bilo neposredne reakcije Rusije, koja je više puta odbacila optužbe da je pojačala sabotaže i druge napade u regiji od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Rusi polako napreduju FOTO Pakleni tempo na fronti: 180 ruskih napada u jednom danu! Ukrajinci jedva drže linije
FOTO Pakleni tempo na fronti: 180 ruskih napada u jednom danu! Ukrajinci jedva drže linije

Skupinu koja je koordinirala napad činili su kolumbijski i kubanski državljani koji žive u Rusiji, a pokušali su slične napade podmetanja požara u Poljskoj, Rumunjskoj i Češkoj, rekao je Briginas.

Mete su im bile naftna infrastruktura u Rumunjskoj, građevinska skladišta u Poljskoj te autobusi, pošta i kino dvorana u Češkoj, rekao je.

Litva je izdala međunarodne naloge za uhićenje za još tri osobe i pokušava izručiti četvrtu koja je uhićena u Kolumbiji, dodao je.

UMJESTO RADA... Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'
Rusi zabrinuti zbog mobilizacije Grenlanda: 'Umjetna histerija'

Svih šest uhićenih imalo je veze s Rusijom, gdje su studirali, putovali ili imali poznanstva, rekao je Briginas na konferenciji za novinare.

Za njihove postupke plaćeno im je od 5000 do 10.000 eura, rekao je Urbelis. "Počinitelji su uglavnom bili motivirani novcem."

Prošle godine Litva je okrivila Rusiju za pokušaj podmetanja požara u trgovačkom centru IKEA.

RAT U UKRAJINI Macron i Meloni bi pregovarali s Putinom. Britanci: Ne može
Macron i Meloni bi pregovarali s Putinom. Britanci: Ne može

Poljski tužitelji prošli mjesec su u odsutnosti optužili Rusa za vođenje skupine sabotera i špijuna kao dio sumnjive kampanje potkopavanja snažne podrške Varšave Ukrajini.

Moskva je u prošlosti odbacivala takve optužbe, rekavši da Zapad potiče antiruske osjećaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026