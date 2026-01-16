Litva: Rusija stoji iza pokušaja podmetanja požara 2024. godine, masno su ih plaćali...

Šest državljana Španjolske, Kolumbije, Kube, Rusije i Bjelorusije uhićeno je i optuženo za napade 2024., a svaki od njih suočava se s do 15 godina zatvora ako bude osuđen, rekao je novinarima viši tužitelj Arturas Urbelis.

"Zločini su bili koordinirani, a naredbe počiniteljima izdavala je skupina ljudi koji žive u Rusiji i povezani su s ruskim GRU-om", rekao je na istom događaju zamjenik načelnika litavske kriminalističke policije Saulius Briginas.

Nije bilo neposredne reakcije Rusije, koja je više puta odbacila optužbe da je pojačala sabotaže i druge napade u regiji od svoje potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Skupinu koja je koordinirala napad činili su kolumbijski i kubanski državljani koji žive u Rusiji, a pokušali su slične napade podmetanja požara u Poljskoj, Rumunjskoj i Češkoj, rekao je Briginas.

Mete su im bile naftna infrastruktura u Rumunjskoj, građevinska skladišta u Poljskoj te autobusi, pošta i kino dvorana u Češkoj, rekao je.

Litva je izdala međunarodne naloge za uhićenje za još tri osobe i pokušava izručiti četvrtu koja je uhićena u Kolumbiji, dodao je.

Svih šest uhićenih imalo je veze s Rusijom, gdje su studirali, putovali ili imali poznanstva, rekao je Briginas na konferenciji za novinare.

Za njihove postupke plaćeno im je od 5000 do 10.000 eura, rekao je Urbelis. "Počinitelji su uglavnom bili motivirani novcem."

Prošle godine Litva je okrivila Rusiju za pokušaj podmetanja požara u trgovačkom centru IKEA.

Poljski tužitelji prošli mjesec su u odsutnosti optužili Rusa za vođenje skupine sabotera i špijuna kao dio sumnjive kampanje potkopavanja snažne podrške Varšave Ukrajini.

Moskva je u prošlosti odbacivala takve optužbe, rekavši da Zapad potiče antiruske osjećaje.