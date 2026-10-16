Ljubo Pavasović Visković nakon kaosa i divljanja Torcide u Splitu: 'Ja se ne bojim nikoga!'

Hajduk je sjajnom predstavom u 1. kolu Konferencijske lige srušio Ajaxa na Poljudu, a dan poslije, umjesto o veličanstvenoj pobjedi, najviše se priča o divljanju Torcide prije utakmice i na samom dvoboju...

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Prvo su u korteu na putu za stadion uzvikivali nacističke i antisemitske uzvike, da bi onda utakmicu prekinuli na 12 minuta bakljadom praćenom topovskim udarima i dimnim bombama...

RTL Danas razgovarao je s predsjednikom Nadzornog odbora Hajduka Ljubom Pavasovićem Viskovićem o ovim sramotnim i šokantnim scenama.

Na početku su ga pitali je li mu bilo neugodno zbog antisemitskih poruka, na što je on odgovorio:

- Postavlja li itko pitanje meni ili bilo kome u klubu što misli o tome? Misli li netko da nama nije bilo neugodno ili da mi mislimo da je to lijepo, krasno, divno. Ne, ne mislimo. Ali se isto tako ne damo prozivati od lokalne tiskovine, koja prije tjedan dana objavi panegirik o određenim ratnim zločincima, da bi se danas zgražali nad time je li Hajduk reagirao ili nije - kazao je Pavasović Visković i dodao:

- Jasno je što mi mislimo i jasno je što svaki civiliziran čovjek misli o svemu tome skupa. Ali ponavljam, niti smo mi policija, niti Ministarstvo obrazovanja, osnovne i srednje škole, koje su neku djecu trebali naučiti nečemu drugome...

Pitali su ga boji li se Hajduk Torcide, na što je spremno odgovorio:

- Ja se ne osobno ne bojim nikoga i nema nikakvog razloga da se itko boji ikoga. Živimo u demokratskom društvu u kojem postoje zakoni. Svatko neka se drži onoga što treba, pridržava se zakona i sve će biti u redu. Nema govora o nekakvom strahu niti stvarima te prirode - kazao je Pavasović Visković, piše net.hr.