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TROJE MRTVIH KOD SPLITA

Lučki kapetan o havariji: Pretpostavljamo da je nestala osoba potonula s jedrilicom...

Piše Renato Jukić,
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Lučki kapetan o havariji: Pretpostavljamo da je nestala osoba potonula s jedrilicom...
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Foto: Čitatelj 24sata, HRT/Screenshot, Canva

"Krivca ćemo znati tek kada istraga bude potpuno gotova. Moramo izvući brod, pregledati mjesto udara i usporediti sve podatke koje imamo. Tada ćemo biti mnogo pametniji", kazao je kapetan Kuštera...

U sudaru jedrilice i katamarana u Splitskim vratima tri osobe s jedrilice su poginule, riječ je o češkim državljanima. Još četiri osobe s jedrilice su spašene, dok se za jednom osobom traga.

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Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu VIDEO
Sudar jedrilice i karamarana na Jadranu | Video: Čitatelj 24sata

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera, koji je među prvima stigao na mjesto teške pomorske nesreće u Splitskim vratima, u razgovoru za HRT otkrio je  nove detalje istrage i potrage za nestalom osobom...

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Još se skupljaju svi podaci. Radi se taj mozaik, uzimaju se izjave od svih sudionika, od preživjelih s jedrilice, od svih putnika s katamarana i od ljudi koji su bili u blizini mjesta sudara - rekao je Kuštera za HRT.

Govoreći o nestaloj osobi, kapetan je otkrio kako je tijekom dana podvodni dron Hrvatske ratne mornarice pronašao mjesto na kojem se nalazi potonula jedrilica. Jedrilica se nalazi, kazao je ranije, na dubini do 50 do 60 metara.

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 - Danas smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonula. Po kazivanju jednog od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba bila je unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je potonula zajedno s njom - kazao je Kuštera.

Naglasio je kako se zasad radi o pretpostavci te da će više biti poznato nakon izvlačenja plovila.

- Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je ono što trenutno pretpostavljamo, dodao je.

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U ponedjeljak ujutro trebalo bi početi izvlačenje jedrilice...

Kapetan Kuštera dodao je da će odgovornost za nesreću biti moguće utvrditi tek nakon dovršetka svih istražnih radnji.

- Krivca ćemo znati tek kada istraga bude potpuno gotova. Moramo izvući brod, pregledati mjesto udara i usporediti sve podatke koje imamo. Tada ćemo biti mnogo pametniji, poručio je kapetan za kraj...

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