Lufthansa uvodi promjene: Više pogodnosti na dugim letovima

Piše HINA,
Kompanija ulaže 70 milijuna eura u usluge na dugim rutama, dok se na kratkim letovima približava konkurentima poput Ryanair i easyJet

Njemački avioprijevoznik Lufthansa u svoju ponudu uvodi unaprijeđene usluge na letovima dugog dometa, nastojeći privući putnike na te letove u razdoblju operativnih poteškoća i napetosti u odnosu sa zaposlenicima, dok je na letovima kratkog i srednjeg dometa odlučio srezati pojedine usluge. U unapređivanje tih usluga avioprijevoznik ove godine namjerava uložiti više od 70 milijuna eura, izjavio je izvršni direktor Lufthansa Airlinesa Jens Ritter. Putnicima u poslovnom razredu avioprijevoznik će ponuditi nove menije te veću fleksibilnost u naručivanju drugog obroka u bilo koje vrijeme tijekom letova dugog dometa. Putnici s kartama premium ekonomskog razreda imat će širi izbor napitaka i češću uslugu dijeljenja pića.

U ekonomskom razredu Lufthansa će uvesti komplete za ugodan let, u kojima će putnici dobiti maske za spavanje i čepiće za uši. Avioprijevoznik također će značajno proširiti izbor napitaka, a na letovima duljima od 10 sati nudit će tri opcije toplog obroka umjesto dosadašnje dvije. U svim razredima kompanija će uvesti novi pribor za jelo.

Izmjene u uslugama na dugim letovima kompanija uvodi u uvjetima sve većih izazova. Sukob na Bliskom istoku više je nego udvostručio cijene mlaznog goriva, a stručnjaci upozoravaju na moguće nestašice tijekom ljetne sezone. Istovremeno su u travnju eskalirale napetosti u odnosu Lufthanse sa zaposlenicima pa su štrajkovi pilota i kabinskog osoblja omeli poslovanje avioprijevoznika u godini stote obljetnice osnutka kompanije.

Lufthansa je posljedično najavila ranije zatvaranje regionalne podružnice CityLine. Pregovori o rješavanju spora o plaćama s pilotima i kabinskim osobljem i dalje su u tijeku.

S druge strane, na letovima kratkog i srednjeg dometa Lufthansa je odlučila srezati pojedine usluge. Tako će, primjerice, ukinuti besplatno unošenje ručne prtljage u zrakoplov. 

Novouvedena karta osnovnog ekonomskog razreda uključivat će samo jedan komad male osobne prtljage, poput torbe ili ruksaka za prijenosno računalo. Tom smanjenom ponudom Lufthansa se približila konkurentima poput Air Francea te niskobudžetnim prijevoznicima, uključujući Ryanair i easyJet.

