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TRAGEDIJA U ČAKOVCU

Luka (38) umro u čekaonici hitne. Ministarstvo za 24sata: Pokrenuli smo inspekciju

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Luka (38) umro u čekaonici hitne. Ministarstvo za 24sata: Pokrenuli smo inspekciju
Foto: Društvene mreže
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U bolnici navode da mu je predloženo ponovno vađenje krvi kroz sat vremena, nakon čega je upućen u čekaonicu jer su tada nalazi bili uredni.

Ministarstvo zdravstva pokrenulo je postupak zdravstvene inspekcije nakon smrti 38-godišnjeg Luke Palatinuša iz Palovca u Međimurju, koji je iznenada preminuo u noći s 19. na 20. kolovoza u čekaonici Županijske bolnice Čakovec.

- Ministarstvo zdravstva je odmah po zaprimanju informacije o neželjenom događaju poduzelo potrebne radnje te pokrenulo postupak zdravstvene inspekcije - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva zdravstva.

DRAMA U BOLNICI Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Luka je te noći na Objedinjeni hitni bolnički prijem Županijske bolnice Čakovec stigao zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Prema riječima njegova oca Stjepana Palatinuša, to je bio njegov treći dolazak liječniku zbog istog problema.

Luka je u bolnicu stigao sa suprugom oko 23 sata. Oko pola dva ujutro srušio se u čekaonici.

Njegov otac i danas pokušava shvatiti kako je moguće da je njegov sin, mlad čovjek koji je na hitni prijem došao s bolovima u prsima i izrazito visokim tlakom, preminuo čekajući u bolničkoj čekaonici.

- Luka je na hitni prijem te noći došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima. To je bio njegov treći posjet zbog istog problema. Smatram da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Njegova supruga je bila s njim. Došli su negdje oko 23 sata na hitni prijem, a oko pola dva se srušio u čekaonici - ispričao je njegov otac Stjepan Palatinuš za portal eMedjimurje.

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Kaže kako je u obitelji već postojala povijest problema s visokim tlakom.

- Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala problema s tlakom. Ja sam imao visok tlak, moj otac je imao visok tlak, a i Luka. Na hitnom prijemu su mu navodno rekli te večeri: "Pak si došel?" Ne znam, da sam ja liječnik i da mi mladi čovjek dođe s bolovima u prsima i tlakom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio, ja bih ga odmah uzeo na red - kaže Stjepan.

Dok su čekali, Luka je suprugu zamolio da mu donese hladne vode.

- Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo. A molio ih je da ga prime - rekao je njegov otac.

AFERA DO AFERE Ovo su svi skandali bolnice u Čakovcu. U njoj je Luka (38) umro u čekaonici hitne...
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Bolnica: Odmah mu izvadili krv, napravili EKG i izmjerili tlak

Županijska bolnica Čakovec u odgovoru za 24sata navodi da je Luka Palatinuš na Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimljen 19. kolovoza u 22.34 sata.

- Odmah po dolasku pacijentu su uzeti anamnestički podaci s tegobama koje je sam pacijent navodio. Sukladno dobivenim podacima pacijentu je dodijeljena 3. trijažna kategorija - navode iz bolnice.

Iz bolnice ističu da je, iako mu je dodijeljena treća trijažna kategorija, odmah pregledan, obrađen i medicinski zbrinut.

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- Odmah je izvađena krv, izmjeren tlak i puls, napravljen EKG te je dana inicijalna terapija - navode iz čakovečke bolnice.

Oko 23.45 sati, nakon završenih laboratorijskih nalaza, koji su prema njihovim navodima bili uredni, Luka je pozvan na kontrolni pregled.

U bolnici navode da mu je predloženo ponovno vađenje krvi kroz sat vremena, nakon čega je upućen u čekaonicu jer su tada nalazi bili uredni. Upravo taj dio otvara niz pitanja na koja bi odgovor trebala dati zdravstvena inspekcija.
 

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