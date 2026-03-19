Lukašenko pustio na slobodu 250 političkih zatvorenika, SAD odmah ublažava sankcije...

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u četvrtak je pustio na slobodu 250 političkih zatvorenika, najviše dosad, u zamjenu za daljnje ublažavanje američkih sankcija, priopćilo je američko veleposlanstvo u susjednoj Litvi. To je dio procesa pregovora u kojima Lukašenko teži normalizaciji odnosa s Washingtonom nakon godina izolacije i sankcija, u zamjenu za ublažavanje represije u bivšoj sovjetskoj državi koju vodi od 1994. godine.

Bjeloruska skupina za ljudska prava Viasna objavila je da u zemlji ima više od 1100 političkih zatvorenika.

Među oslobođenima je i Marfa Rabkova, koordinatorica volonterske mreže Viasne, koja je uhićena u rujnu 2020. godina i služila je kaznu od 14 godina i devet mjeseci zatvora zbog "ekstremizma" i drugih optužbi koje je nijekala. Njezini pristaše navode da je u zatvoru imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

Blogeri, aktivisti, novinari i prosvjednici također su među puštenima nakon razgovora u bjeloruskom glavnom gradu Minsku između Lukašenka i Johna Coalea, izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Coale je za Reuters rekao kako očekuje da će svi preostali politički zatvorenici biti oslobođeni do kraja ove godine. Ako se to dogodi, SAD će ukloniti sve sankcije nametnute Bjelorusiji zbog gušenja prosvjeda 2020. godine, rekao je.

Lukašenku je u četvrtak rečeno da prestane s uhićenjima novih političkih zatvorenika, kazao je Coale: "Nadamo se da smo mu ostavili dojam da takvo ponašanje nije prihvatljivo."

Ublažavanje sankcija i mogući posjet SAD-u

Lukašenko je bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina i podržao je rusku invaziju na Ukrajinu, iako tamo nije slao bjeloruske postrojbe. SAD je objavio da je pristao ukinuti sankcije dvjema bjeloruskim bankama i ministarstvu financija, ali je Lukašenku jasno dao do znanja da to ne smije olakšati druge oblike izbjegavanja sankcija ili podršku ruskim ratnim naporima u Ukrajini.

Coale je ranije rekao da bi Lukašenko uskoro mogao posjetiti Sjedinjene Države, što bi bio značajan pomak za dugogodišnjeg autoritarnog vođu nakon što je godinama tretiran kao izopćenik zbog kršenja ljudskih prava i podrške Putinu u ratu.

SAD je dao naslutiti da vidi vrijednost u održavanju odnosa s njim, s obzirom na njegove bliske veze s Putinom, navodeći kako je ponudio korisne savjete o okončanju četverogodišnjeg sukoba.

Najviše puštenih do sada

Prethodni razgovori između Coalea i Lukašenka rezultirali su puštanjem desetaka političkih zatvorenika prošlog rujna te još 123 u prosincu, uključujući dobitnika Nobelove nagrade za mir Alesa Bjaljackog te oporbene političare Mariju Kolesnikovu i Viktara Babariku.

SAD je tada odgovorio ukidanjem sankcija na bjelorusku potašu – sastojak gnojiva i glavni izvor izvoznih prihoda za zemlju od devet milijuna ljudi koja graniči s Rusijom, Ukrajinom i trima članicama NATO-a. Glasnogovornik američkog veleposlanstva rekao je da se 15 puštenih zatvorenika prebacuje u Litvu, a ostali ostaju u Bjelorusiji. Mnogi od onih koji su pušteni u prethodnim valovima bili su prisiljeni odmah napustiti zemlju.

Tužitelji Međunarodnog kaznenog suda (ICC) rekli su 12. ožujka da istražuju te deportacije kao moguće zločine protiv čovječnosti.

"Bili su to prilično napeti pregovori tijekom posljednjih nekoliko mjeseci kako bi ti ljudi ostali u svojoj domovini", rekao je Coale za Reuters. "Riječ je o ljudima koji su bili optuženi za manja kaznena djela."

Aktivist za ljudska prava Valjancin Stefanovič, kojem se sudilo zajedno s Bjaljackim, bio je među puštenima u četvrtak. Pušten je i Mikalaj Kuljašou, carinski službenik koji je pomagao ljudima prijeći granicu s Litvom kako bi izbjegli uhićenje.

Oporbena čelnica u egzilu Svjatlana Tihanovskaja ocijenila je puštanje zatvorenika "trenutkom velikog olakšanja i nade", izrazivši zahvalnost Trumpu i Coaleu.

"Ali moramo biti jasni: mnogi su i dalje iza rešetaka", istaknula je u priopćenju. "Naš cilj ostaje nepromijenjen – osloboditi ih sve i konačno okončati represiju."