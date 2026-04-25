Obavijesti

News

Komentari 0
KOLEKTIVNA OBRANA

Macron: Klauzula o uzajamnoj pomoći u EU je nedvosmislena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Macron: Klauzula o uzajamnoj pomoći u EU je nedvosmislena
Foto: Tom Nicholson

Macron i Micotakis rekli su da bi napore za jačanje obrane na razini EU-a trebalo smatrati dopunom NATO-u, a ne zamjenom za taj obrambeni savez

Klauzula EU-a o uzajamnoj pomoći je nedvosmislena, rekao je u subotu francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon što su čelnici bloka zatražili dužnosnike da pripreme nacrt o tome kako će klauzula funkcionirati usred sumnji u predanost Washingtona NATO-u.

Kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene saveznicima u NATO-u jer nisu podržali Sjedinjene Države u ratu s Iranom, kao i njegove prijetnje ranije ove godine da će oduzeti Grenland Danskoj stvorile su hitnu potrebu u Europskoj uniji da definira odredbe o međusobnoj pomoći.

Za razliku od NATO-ovog članka 5. o kolektivnoj obrani, klauzula EU-a o uzajamnoj pomoći nije potkrijepljena operativnim planovima ili vojnim strukturama. Prvi i do sada jedini put ju je aktivirala Francuska 2015. godine, nakon što su islamistički napadači ubili 130 ljudi u Parizu.

PRITISAK NA BRUXELLES VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!
VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!

- Što se tiče članka 42., stavka sedam... znamo da je za nas to jasno i nema prostora za tumačenje ili dvosmislenost, ako smijem tako reći, u vezi s ovom klauzulom - rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s grčkim premijerom Kiriakosom Micotakisom u Grčkoj. 

JEFTINIJE GORIVO Energetski stručnjak o novom benzinu: 'Hrvatska bi mogla biti jedan od proizvođača u EU'
Energetski stručnjak o novom benzinu: 'Hrvatska bi mogla biti jedan od proizvođača u EU'

I Macron i Micotakis rekli su da bi napore za jačanje obrane na razini EU-a trebalo smatrati dopunom NATO-u, a ne zamjenom za taj obrambeni savez. 

ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA Macron poziva SAD i Iran na deeskalaciju: Smirite se!
Macron poziva SAD i Iran na deeskalaciju: Smirite se!

- Rekao bih da bi NATO i Sjedinjene Države trebali biti zadovoljni što Europa ozbiljno shvaća stratešku autonomiju i više ulaže u obranu. Na taj način jačamo europski stup NATO-a - rekao je Micotakis.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Provjerite Eurojackpot rezultate
JACKPOT NA ČEKANJU

Provjerite Eurojackpot rezultate

U ovom kolu nije osvojen Eurojackpot, ali dva su igrača osvojila dobitak 5+1, ali ne u Hrvatskoj. Njima ide po 972.028 eura
Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta
TUGA U ZADRU

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je
Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...
KAOS U SPORTU

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...

NOVI EXPRESS Primjeri koje donosimo jasno pokazuju da je riječ o sistemskim greškama, a ne samo o kriminalu pojedinca. Vlada ih zato mora natjerati na javnu nabavu i objavu svih troškova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026