Macron: Klauzula o uzajamnoj pomoći u EU je nedvosmislena

Klauzula EU-a o uzajamnoj pomoći je nedvosmislena, rekao je u subotu francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon što su čelnici bloka zatražili dužnosnike da pripreme nacrt o tome kako će klauzula funkcionirati usred sumnji u predanost Washingtona NATO-u.

Kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene saveznicima u NATO-u jer nisu podržali Sjedinjene Države u ratu s Iranom, kao i njegove prijetnje ranije ove godine da će oduzeti Grenland Danskoj stvorile su hitnu potrebu u Europskoj uniji da definira odredbe o međusobnoj pomoći.

Za razliku od NATO-ovog članka 5. o kolektivnoj obrani, klauzula EU-a o uzajamnoj pomoći nije potkrijepljena operativnim planovima ili vojnim strukturama. Prvi i do sada jedini put ju je aktivirala Francuska 2015. godine, nakon što su islamistički napadači ubili 130 ljudi u Parizu.

- Što se tiče članka 42., stavka sedam... znamo da je za nas to jasno i nema prostora za tumačenje ili dvosmislenost, ako smijem tako reći, u vezi s ovom klauzulom - rekao je Macron na zajedničkoj konferenciji za medije s grčkim premijerom Kiriakosom Micotakisom u Grčkoj.

I Macron i Micotakis rekli su da bi napore za jačanje obrane na razini EU-a trebalo smatrati dopunom NATO-u, a ne zamjenom za taj obrambeni savez.

- Rekao bih da bi NATO i Sjedinjene Države trebali biti zadovoljni što Europa ozbiljno shvaća stratešku autonomiju i više ulaže u obranu. Na taj način jačamo europski stup NATO-a - rekao je Micotakis.