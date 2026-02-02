Mađarska na sudu s EU zbog zabrane uvoza ruskog plina

Mađarska je na Europskom sudu pravde (ECJ) pokrenula proces protiv odluke Europske unije da zabrani uvoz prirodnog plina iz Rusije, objavio je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

On je to objavio na platformi X nakon što je u pravnoj bazi podataka EU-a objavljena regulacija o postepenom napuštanju ruskog plina. Svoju tužbu na sudu sa sjedištem u Luksemburgu najavila je i Slovačka.

Szijjarto tumači da Mađarska i Slovačka nisu smjele biti preglasane pri donošenju odluke krajem siječnja, prenosi dpa. Mađarski ministar tvrdi da je to bila odluka o sankcijama koja zahtijeva jednoglasnost.

Preostalih 27 članica zabranu uvoza tretira kao mjeru trgovinske politike za koju je potrebna samo kvalificirana većina, piše dpa.

Szijjarto u svojoj objavi naglašava da europski ugovori „jasno daju do znanja da svaka država članica odlučuje o svojim izvorima energije i dobavljačima”.

U njima se govori i o principima „energetske solidarnosti” koja predviđa sigurnost opskrbe energentima za sve članice, nastavio je Szijjarto.

To se jasno krši u slučaju Mađarske koja bez uvoza iz Rusije, prema mađarskom ministru, „ima dostupne samo skuplje i nepouzdanije alternative”.

Mađarski ministar prošle je godine takve kritike upućivao Hrvatskoj, tvrdeći da je ona 'neprirodno' podigla cijene tranzita nafte te da je njezin naftovod nepouzdan.

Szijjarto je Hrvatsku čak optužio za „ratno profiterstvo”, a njegove tvrdnje odbacile su i vlada i sam Janaf.

EU članice donijele su mjeru koja određuje da se uvoz ruskog plina treba zaustaviti do kraja 2027. godine.

Mađarska je iznimno ovisna o tom energentu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu nije učinila ništa kako bi smanjila ovisnost o Rusiji, piše dpa, dodajući da se premijer Viktor Orban smatra jednim od najbližih saveznika Kremlja unutar EU-a.