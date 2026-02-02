Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽI I SLOVAČKA

Mađarska na sudu s EU zbog zabrane uvoza ruskog plina

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mađarska na sudu s EU zbog zabrane uvoza ruskog plina
Foto: Zorana Jevtic

Ministar Szijjarto tvrdi da je odluka o prestanku uvoza donijeta protivno pravilima i ugrožava energetske interese Mađarske

Admiral

Mađarska je na Europskom sudu pravde (ECJ) pokrenula proces protiv odluke Europske unije da zabrani uvoz prirodnog plina iz Rusije, objavio je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto. 

On je to objavio na platformi X nakon što je u pravnoj bazi podataka EU-a objavljena regulacija o postepenom napuštanju ruskog plina. Svoju tužbu na sudu sa sjedištem u Luksemburgu najavila je i Slovačka. 

Mađarska i Slovačka se protive EU usvojio uredbu o postupnoj zabrani uvoza ruskog plina
EU usvojio uredbu o postupnoj zabrani uvoza ruskog plina

Szijjarto tumači da Mađarska i Slovačka nisu smjele biti preglasane pri donošenju odluke krajem siječnja, prenosi dpa. Mađarski ministar tvrdi da je to bila odluka o sankcijama koja zahtijeva jednoglasnost. 

Preostalih 27 članica zabranu uvoza tretira kao mjeru trgovinske politike za koju je potrebna samo kvalificirana većina, piše dpa. 

Szijjarto u svojoj objavi naglašava da europski ugovori „jasno daju do znanja da svaka država članica odlučuje o svojim izvorima energije i dobavljačima”. 

'NA ZAHTJEV AMERIKANACA' Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

U njima se govori i o principima „energetske solidarnosti” koja predviđa sigurnost opskrbe energentima za sve članice, nastavio je Szijjarto. 

To se jasno krši u slučaju Mađarske koja bez uvoza iz Rusije, prema mađarskom ministru, „ima dostupne samo skuplje i nepouzdanije alternative”.

Orbanov obračun Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Budimpešte jer je odobrio Povorku ponosa
Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Budimpešte jer je odobrio Povorku ponosa

Mađarski ministar prošle je godine takve kritike upućivao Hrvatskoj, tvrdeći da je ona 'neprirodno' podigla cijene tranzita nafte te da je njezin naftovod nepouzdan.

Szijjarto je Hrvatsku čak optužio za „ratno profiterstvo”, a njegove tvrdnje odbacile su i vlada i sam Janaf. 

EU članice donijele su mjeru koja određuje da se uvoz ruskog plina treba zaustaviti do kraja 2027. godine.

DIPLOMATSKI SUKOB Ukrajina pozvala mađarskog veleposlanika na razgovor: Ne miješamo se u vaše izbore
Ukrajina pozvala mađarskog veleposlanika na razgovor: Ne miješamo se u vaše izbore

Mađarska je iznimno ovisna o tom energentu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu nije učinila ništa kako bi smanjila ovisnost o Rusiji, piše dpa, dodajući da se premijer Viktor Orban smatra jednim od najbližih saveznika Kremlja unutar EU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026