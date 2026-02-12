Obavijesti

PRIJE IZBORA

Piše HINA,
Magyar tvrdi da ga mađarska vlada želi 'diskreditirati': 'Objavit će moj intiman video'
Foto: Bernadett Szabo

Peter Magyar optužuje vladu za plan objave kompromitirajućeg videa s bivšom djevojkom uoči travanjskih izbora, dok premijerov tim šuti.

Admiral

Mađarski oporbeni čelnik Peter Magyar izjavio je u četvrtak da se pojedinci povezani s vladom pripremaju objaviti video na kojem je on u intimnoj situaciji s bivšom djevojkom, u pokušaju da ga diskreditiraju prije izbora koji će se održati u travnju.

Vođa desnocentrističke oporbene stranke Tisza, koja u većini anketa vodi ispred vladajuće stranke Fidesz premijera Viktora Orbana, objavio je na Facebooku da Orbanov tim planira realizirati prljavu kampanju u ruskom stilu.

Orbanov glasnogovornik vlade Zoltan Kovacs nije odgovorio na pitanja Reutersa.

Magyar (44), razvedeni otac troje djece, objavio je video izjavu nakon što su medijski izvještaji skrenuli pozornost na web stranicu koja je nagovještavala skoru objavu "ilegalnog incidenta", sugerirajući na silovanje.

Stranica je objavila fotografiju sobe i bračnog kreveta, a kasnije je objavljen i datum 3. kolovoza 2024., za koji je Magyar rekao da je datum zabave na kojoj je imao spolni odnos s bivšom djevojkom. Razveo se godinu dana ranije.

Do četvrtka navečer na web stranici nije objavljen nikakav daljnji sadržaj, a Reuters nije mogao potvrditi tko ju je postavio ili gdje bi se mogao objaviti bilo kakav video ili druge informacije.

"Ne mogu komentirati nešto o čemu ne znam ništa", rekao je Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas, nakon što su mu novinari postavili pitanje o web stranici.

Magyar je u videu na Facebooku rekao da nije počinio nikakvo nedjelo te da mu je savjest čista.

"Neću dopustiti da Viktor Orban i njegovi ljudi tjednima odvraćaju pozornost od stvarnosti prijevarom", rekao je.

