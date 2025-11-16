Majka heroja Nicoliera: 'Imam neki mir u Hrvatskoj. Zatražila sam hrvatsko državljanstvo...'

Posljednji put kad me nazvao bilo je 6. listopada i plakao je. Govorio je - 'Nisam mislio da ima toliko užasa, posebno za civile'. Rekao je - 'Mi smo borci, u redu, ali ne civili, ne civili'. Imala sam sreću da su bili francuski novinari u Vukovaru. Pitali su gdje je bolnica, pokazali su im i snimili su Jean‐Michela te me nazvali nakon toga. I još sam u kontaktu s njima. To su Agnès Vahramian i Hervé Ghesquière. I tako sam saznala da je moj sin bio još živ, kaže u razgovoru za RTL Danas Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, javlja Net.hr.

Ostaci heroja Nicoliera pronađeni su nakon 34 godine, pokopan je 6. studenog na groblju u Vukovaru. Stigle su tisuće i tisuće ljudi kako bi izrazili svoje poštovanje 'našem' Francuzu'...

- Sumnjala sam da je pogubljen, naravno, ali uvijek sam imala nadu. No ovaj put nije izbjegao. Eto, kraj priče o Jean‐Michelu. Ali, Jean‐Michel je i dalje sa mnom. A sada mislim na obitelji koje također čekaju, koje čekaju već 34 godine. Ja još mislim na druge obitelji jer smatram da su svi previše fokusirani na Jean-Michela. Možda zato što je stranac, ali odlazak u Vukovar je njegov izbor. - kaže Lyliane za RTL Danas.

U Hrvatskoj se i dalje traga za za 1.740 osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu.

Majka heroja dalje priča što ga je nagnalo na odlazak u Hrvatsku...

- Jean-Michel i ja smo puno uvijek čitali novine kada je završio sa školom, volio je čitati novine sa mnom. Odmah je razumio što se događa u Hrvatskoj, ja nisam mislila da će Hrvatska biti napuštena, ali Jean- Michel je to shvaćao. Jean-Michel mi je rekao da će Srbija imati Rusiju na svojoj strani. A mi? Europa? Jean-Michel je dogovorio da Europu nije briga. Bio je u pravu. Želio je ostati u Hrvatskoj. Istina, ostao je u Hrvatskoj, ali ne kako smo mislili. Zatražila sam hrvatsko državljanstvo, moram samo naučiti jezik. To će biti teško, ali ne želim se vratiti u Francusku. U Hrvatskoj imam neki mir, način života u miru - kaže Fournier.

Dalje navodi kako je on ovaj rat vidio kao borbu Davida i Golijata, kako je bio idealist, zahvalila se premijeru Plenkoviću i ministru Medvedu što su uvijek na raspolaganju za informacije... Za ubojice kaže, da može, da bi ih 'riješila'...

Istraga je prekinuta 2019. zbog nesuradnje Srbije, sad su je preuzele francuske institucije. Očekujete li tu pomak?, Pitali su novinari majku vukovarskog heroja...

- Ne - ne vjerujem više u Djeda Božićnjaka. Već dugo ne vjerujem... Srbija želi ući u Europsku uniju, čula sam. Nemam baš povjerenja. U slučaju da uđe u Uniju... ja ću biti tu. Susrela sa se Macronom kada je bio u Zagrebu. Macron je bio iskren, tiskali su za njega knjižicu o ratu i njemu. Macron je rekao - 'Dok nisam pročitao knjižicu, nisam znao ništa o Vašem sinu'. U ovom trenutku imam više povjerenja u hrvatske nego u francuske institucije - kaže majka vukovarskog heroja Nicoliera za RTL Danas, javlja Net.hr.

