Maloljetnici pretukli studenta (23) u Varaždinu: 'Slomili su mu čeljust, iživljavali se na njemu'

Trojica maloljetnika u Varaždinu su brutalno pretukli dvadesettrogodišnjeg studenta koji se vraćao iz noćne smjene u kafiću u kojem radi. Karlovčanin je završio u bolnici s frakturom čeljusti, te su mu ugrađene titanske pločice. Majka studenta je za KA portal ispričala kako je sin s djevojkom i njenom prijateljicom sjeo na klupu u parku nedaleko od hotela “Park“. U pozadini su čuli neke dečke kako šutaju kante za smeće, ali se nisu obazirali.

- Ubrzo su došli do klupe i počeli provocirati i vrijeđati ga te dobacivati seksističke poruke djevojkama - ispričala je majka. te dodala da se radilo o srednjoškolcima. Tad su im rekli da se maknu i odu kući jer “maloljetnici u ovo kasno doba ne smiju biti vani”, a maloljetnici su fizički napali studenta.koji se pokušao obraniti, no nespretno je pao i jedan ga je udario u glavu.

- Taj udarac ga je ošamutio, ali dječake to nije navelo da stanu. Nastavili su se iživljavati, pljuvali su po njemu, udarali ga u glavu i urlali uvredljive komentare. Djevojke su ih vukle s mladića i vikale. Kada više nije reagirao na udarce, dvojica napadača otrčala su u nepoznatom pravcu, a jedan je ostao i išao je za njima ulicom objašnjavajući im da “se nije dogodilo ništa strašno, uvjeravao ga je da nije ništa slomio i rekao mu kad dođe u stan stavi led na lice. Pritom je napomenuo da ima 17 godina, da zna sve o takvim povredama jer se bavi borilačkim sportom - prepričava majka.

Kako obitelj nije dobila povratnu informaciju je li pokrenuta istrage, a varaždinska policija nije izvijestila o događaju, majka je 14. srpnja događaj prijavila unutarnjoj kontroli MUP-a, a kako nam kaže, dan kasnije počinitelji su “identificirani”.

Za KA portal iz varaždinske policije rekli su kako je studentu pružena medicinska pomoć u bolnici.

- Postupanjem policijskih službenika te provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su maloljetnici, sva trojica u dobi od 17 godina, tom prilikom fizički napali 23-godišnjaka, zadavši mu više udaraca u glavu i tijelo. On je uslijed udaraca zadobio frakturu donje čeljusti, zbog čega mu je pružena medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a njegove su ozljede okvalificirane kao teške - rekli su.