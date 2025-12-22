Marija Selak Raspudić pozvala je Milanovića da sazove saborsku sjednicu o femicidu

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u ponedjeljak je pozvala predsjednika Republike Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora o femicidu, poručivši da se od te inicijative ne smije odustati iako nije prikupljen dovoljan broj potpisa zastupnika.

"Smatram da je doista situacija u društvu takva da neke stvari trebamo temeljnije sagledati, a to se prvenstveno odnosi na činjenicu da su neka ubojstva mogla biti spriječena", rekla je Selak Raspudić, upozorivši da je velik broj počinitelja ranije bio evidentiran kao recidivist.

Dodala je kako je važno poslati nedvosmislenu zajedničku političku poruku da nasilje nad ženama nije dopušteno, pogotovo u blagdansko vrijeme koje je posebno osjetljivo.

Predsjednik Republike, sukladno Ustavu, ima ovlast sazvati izvanrednu sjednicu Sabora te je podsjetila da je Zoran Milanović to već učinio u prethodnom mandatu. "To nije inicijativa od koje moramo odustati jer ako postoji politička volja, još uvijek se možemo boriti za nju i sada je sve na predsjedniku države", poručila je.

Sandra Benčić (Možemo!), je podsjetila da je njezina stranka nedavno pokrenula inicijativu za izvanrednu sjednicu zbog femicida. "Smatramo da je situacija akutna i alarmantna. Sustav ne reagira na vrijeme niti ispravno, a posljedica su mrtve žene, gotovo svaki mjesec", rekla je, istaknuvši da je riječ o pitanju za koje Sabor mora preuzeti odgovornost kao zakonodavno tijelo.

Najavila je i osnivanje istražnog povjerenstva kako bi se utvrdilo gdje sustav zakazuje - od socijalne skrbi i policije do DORH-a i sudova - te zašto preventivne mjere ne funkcioniraju.

Božo Petrov (Most) upozorio je da Sabor ne smije biti puka formalnost izvršne vlasti. "Ako imate predsjednika Vlade koji Sabor doživljava kao vlastitu ispostavu, u kojem su rasprave pro forme, onda se ne trebamo čuditi kakve zakone dobivamo", rekao je, dodavši da femicid "nije jedina grozna tema, ali jest jedna od onih koje se u Hrvatskoj ne rješavaju, iako bi se morale".

Ocijenio je da se takav odnos prema parlamentu odražava i na način na koji se pristupa problemu nasilja nad ženama.

Iz Domovinskog pokreta, Ivica Kukavica poručio je da nije sklon brzopletim političkim potezima. "Femicid jest ozbiljan društveni problem, ali prije saborske rasprave moramo jasno utvrditi gdje sustav zakazuje - u sudovima, policiji, centrima za socijalnu skrb ili procjenama rizika", rekao je.

Sličnog stava je Igor Peternel (DOMiNO), koji smatra da se porast ubojstava žena ne može riješiti izvanrednom sjednicom Sabora. "Za to postoje druga mjesta kao što su policija, DORH i socijala te njihova međusobna usklađenost", rekao je, kritiziravši SDP jer, kako je naveo, ne traži sazivanje sjednice od predsjednika Republike.

"Ako im je stalo do izvanredne sjednice, neka se obrate svom predsjedničkom kandidatu koji je danas predsjednik države", dodao je.

U ime SDP-a, Mišel Jakšić istaknuo je da femicid nije nova tema. "Već nekoliko godina o tome raspravljamo i vidimo da institucije ne funkcioniraju na adekvatan način", rekao je, dodavši da se problem ne rješava jednostavno političkim potezima ili izvanrednim sjednicama, nego dubinskim reformama sustava.