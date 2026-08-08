Vučković: 'Nemamo gdje otpad iz Gospića zbrinuti, poslali smo upite na 62 adrese u Europi'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u subotu je, u vezi sa sanacijom i zbrinjavanjem opasnog otpada u Gospiću, izvijestila da su u tijeku dva postupka javne nabave, a da su i jutros poslani novi upitnici o zaprimanju otpada na niz adresa u Europi.

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Ministrica Vučković podsjetila je i da Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada ni energanu pa je to logičan put.

Na upit novinara koja je poruka građanima Gospića koji se pitaju što dalje, ministrica Vučković rekla je da treba pričekati i vidjeti hoće li biti zainteresiranih gospodarskih subjekata na dva otvorena postupka javne nabave koja su u tijeku.

- Isto tako, što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije, tzv. crne točke koje su na krškim područjima, točno je da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, i o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je sve točno. Mi radimo na svim tim točkama - kazala je Vučković.

Kada je riječ o zakopanom dijelu otpada, koji se najčešće spominjao, rekla je da postoji nekoliko varijanti i da su krajem srpnja slali upite o zaprimanju opasnog otpada:

- Mi smo 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima zaprimanja takvog opasnog otpada jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu, i to je logičan put.

Kazala je da su jutros poslali i nove upitnike na dodatne adrese.

- U međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i jutros su se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta. Mi smo danas poslali dodatno, prema popisu, na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada - kazala je.

Naglasila je da će, prema dogovoru, obavještavati zainteresirane građane o varijanti koju nakon analize što se tiče zakopanog otpada budu predložili.

- Radimo sve što je moguće - poručila je Vučković.