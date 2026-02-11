Dunav gura vukovarsku adu prema Srbiji, Marijan Pavliček: 'Ovo je ozbiljan problem...'

Na sjednici vukovarskoga Gradskog vijeća, koja je održana u srijedu, upozoreno je da se djelovanjem struja Dunava i taloženjem pijeska Vukovarska ada polako približava kopnu Republike Srbije, pa bi se u slučaju nastavka tog trenda mogla i fizički spojiti sa Srbijom.

Po riječima gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka, djelovanjem struja Dunava i taloženjem pijeska zatrpava se prolaz između Vukovarske ade, omiljenog ljetnog izletišta građana Vukovara, i lijeve obale Dunava, odnosno kopna Republike Srbije.

"Radi se o velikom problemu koji je došao dotle da se preko toga prolaza moglo pješice preći. Ako se nastavi taj trend i ništa se ne napravi Ada će se fizički spojiti sa Srbijom. O svemu smo upoznali Hrvatske vode koje mogu izmuljivanjem produbiti taj prolaz“, rekao je Pavliček.

Ustvrdio je kako to nije samo problem Vukovara nego i sigurnosti Republike Hrvatske podsjećajući kako su istočne granice Hrvatske ujedno i granice Europske unije,

Odgovarajući na upite vijećnika, Pavliček je najavio kako se do kraja godine očekuju radovi na uređenju zgrade Radničkog doma, koja se nalazi u strogom središtu Vukovara.

Riječ je o projektu vrijednom 15 milijuna eura za koji će do kraja godine biti raspisana javna nabava. Očekuje se da će radovi na uređenju zgrade Radničkog doma trajati 20 mjeseci.

„Zgrada će biti vraćena u prvobitno stanje i ponovno će biti jedna od najljepših u Vukovaru. Biti će uređena gradska kavana, imat će multifunkcionalnu dvoranu, dječji kutak Gradske knjižnice, galeriju…", kaže Pavliček.

Na katu će biti uredi gradonačelnika, zamjenika i pročelnika. Tu će se održavati i sjednice Gradskog vijeća, a u potkrovlju će biti prostori za brojne udruge i njihove aktivnosti.