Markotić o smrtonosnom virusu s kruzera: 'Spremni smo, ali ne očekujemo scenarij kao COVID'

Putnici na nizozemskom kruzeru, na kojem hara hantavirusa, krenuli su prema Kanarskim otocima gdje bi se napokon trebali iskrcati. U međuvremenu su potvrđena dva slučaja prijenosa virusa s čovjeka na čovjeka, iako se ranije smatralo da takav način širenja nije moguć. Na pitanje znači li to da je virus mutirao, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić pojasnila je, za Dnevnik.hr, da za to nema dokaza te da ova skupina virusa ne podliježe lakim mutacijama. Prema njezinim riječima, najvjerojatnije je riječ o hantavirusu Andes, jedinom za koji je poznato da se može prenositi među ljudima. - To je jedini hantavirus koji se prenosi s čovjeka na čovjeka - objasnila je.

Dodala je kako se ovaj virus inače pojavljuje na području Čilea i Argentine, a spomenula je i da je nizozemski par koji je preminuo prije ukrcaja boravio u Argentini. - Ne zna se još točno gdje su boravili, ali vjerojatno su išli na izlete u ruralna područja, u kojima su mogli dobiti infekciju. Sporno je i područje najjužnijeg grada, gdje su pristali i ukrcali se – teorijski postoji mogućnost i da je iz tog područja došla infekcija - rekla je.

Na pitanje o mogućem širenju poput pandemije COVID-19, Markotić je istaknula da takav scenarij nije realan. - COVID se širi vrlo brzo i na nekakvim udaljenim kontaktima. Ovdje treba dulje vrijeme i vrlo blizak kontakt. Do sada informacije koje imamo iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je riječ uglavnom o članovima obitelji, a virus se eventualno prenese i na liječnika, dok ne shvate o čemu se radi i ne primijene zaštitnu opremu - rekla je.

Naglasila je da je riječ o virusu s visokom smrtnošću, ali i da se ne prenosi lako. - On je opasan kao i svaki drugi virus koji je visoko smrtonosan. Ovaj ide negdje do 50-60 posto, ali ono što je za sada dobro je da se taj virus ne širi lako i brzo između ljudi, tako da nekakve epidemije, pandemije, za sada, po tipu COVID-a – ne očekujemo - poručila je za Dnevnik.hr.

Govoreći o mjerama, objasnila je da bi oboljeli trebali biti u izolaciji, dok bi kontakti trebali u karantenu koja može trajati do osam tjedana. - To bi trebalo trajati onoliko koliko traje inkubacija. Kod ove bolesti, kod ovih virusa, ona može trajati do osam tjedana od kontakta. Međutim, pretpostavljam da će se tek odlučiti o karanteni ako se vidi koji su doista ljudi bili u kontaktu s oboljelima. Onda oni idu, ne svi koji su bili na brodu - objasnila je.

Na kraju je poručila da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj spreman za eventualne slučajeve. - Ako bi došao bilo tko od bolesnika koji je bio u kontaktu na nekakvom letu ili slično, mi imamo sve spremno, od dijagnostike do izolacije. Bit će nam za mjesec dana potpuno gotovi i najmoderniji odjeli za izolaciju, ali i bez toga smo spremni. Uz to stiže, ne daj Bože, i nova autopsijska dvorana - zaključila je Markotić.