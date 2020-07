'Maske će se nositi dok se ne proglasi kraj ove epidemije ili dok ne bude rješenja za virus...'

Božinović je rekao kako je Hrvatska na 55 posto noćenja u odnosu na 2019. u ovom trenutku, a što se tiče inficiranih turista, dosad su turisti uvijek dolazili zaraženi u Hrvatsku

<p>Netko tko ne nosi masku ne smije dobiti uslugu, to je sad odgovornost institucije u koju je osoba došla i šalterskog službenika koji zapravo bi pomogao nekome tko može ugroziti i njezino zdravlje. Postoje zakonska rješenja i za te situacije, rekao je ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović </strong>za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3851650/gost-rtl-a-danas-davor-bozinovic-o-najnovijim-mjerama-stozera-te-hoce-li-biti-kazni/" target="_blank">RTL Danas</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Video vijesti</strong><br/> </p><p>Hrvatska nastavlja s uvođenjem maski u više vrsta objekata, pa su od srijede maske tako postale obavezne i u bankama i poštama, a Božinović je dao svoje mišljenje o nošenju maski:</p><p>- Vi znate da je naš pristup orijentiran prema podizanju svijesti ljudi. U onom trenutku kad znanost nešto potvrdi, a znanost znamo da je i oko pitanja maski, s obzirom da znamo da se radi o virusu, u početku i Svjetska zdravstvena organizacija davala dvojaka tumačenja, međutim sad je konsenzualno prihvaćeno da maske štite, pogotovo ako ih nosimo svi u zatvorenim prostorima. </p><p>Rekao je kako u Stožeru civilne zaštite žele da građani prihvate maske kao činjenicu koja štiti njih i druge kad je u pitanju prenošenje korona virusa, no ako netko svjesno ne nosi masku, nadležna tijela bi poduzela i druge radnje. Otkrio je koji zakoni se tu koriste.</p><p>- Tu ima i Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovo što vi govorite ide i prema prekršaju protiv javnog reda i mira. No, prepustimo to životu, a ja se nadam da će nas život naučiti u ovom novom normalnom da će maske nositi svi jer to je zapravo dobro za sve.</p><p>Otkrio je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3851650/gost-rtl-a-danas-davor-bozinovic-o-najnovijim-mjerama-stozera-te-hoce-li-biti-kazni/" target="_blank">RTL Danas </a>i dokad će se maske nositi:</p><p>- Sve dok se ne nađe neko rješenje za taj virus i ukoliko znanstvena zajednica ne promijeni svoje mišljenje, onda bi to trajalo sve dok se ne proglasi kraj epidemije.</p><p>Dotakao se i turista. Rekao je kako je Hrvatska na 55 posto noćenja u odnosu na 2019. u ovom trenutku, a što se tiče inficiranih turista, dosad su turisti uvijek dolazili zaraženi pa im se bolest razvila u Hrvatskoj.</p>