POVODOM MEDIJSKI NAPISA

Mateša: Sredstva koja je dobivao Hrvatski skijaški savez trošena su namjenski

Piše HINA,
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša rekao je u četvrtak na sjednici saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport da su sredstva koja je HOO dodijelio Hrvatskom skijaškom savezu trošena namjenski te da u internim kontrolama nisu utvrđene nepravilnosti.

Na tematskoj sjednici Odbora, posvećenoj upravljanju i financiranju nacionalnih sportskih saveza nakon niza afera u hrvatskom sportu, Mateša je rekao da aktualna događanja štete ponajviše sportašima.

"Sve što se danas događa u hrvatskom sportu je poprimilo dimenzije koje nažalost štete najviše sportašicama i sportašima. Tko je kome toliko doprinio i na koji način, to će sigurno biti utvrđeno, ali mi smo vam pripremili jednu malu prezentaciju ne želeći docirati i imati akademski pristup, tek toliko da se vidi što HOO radi”, kazao je.

Predstavljajući rad HOO-a, naveo je da se ta organizacija bavi "isključivo vrhunskim sportom", financiranjem nacionalnih saveza, razvojnim programima za sportaše i trenere te potporom reprezentacijama i ekipnim sportovima.

"Skrbimo o 740 mladih sportašica i sportaša od 12 godine nadalje. Pratimo njihov razvoj i ako napreduju idu u program višeg stupnja”, kazao je Mateša. Prema podacima koje je predstavio, treneri imaju primanja od 929 do 3990 eura, ovisno u kategoriji i ima ih oko 160. "Nema nijednog hrvatskog trenera u loptaškim ili dominantnim drugim sportovima da nije u našem programu", istaknuo je.

Govoreći o financiranju saveza, Mateša je istaknuo da su nacionalni sportski savezi samostalne pravne osobe odgovorne za vlastitu dokumentaciju i poslovanje te da HOO dosad nije imao primjedbe vanjske revizije. "Niti u jednoj godini do sada nismo imali primjedbi od vanjskog revizora ili od našeg Odbora", rekao je.

Ono što je HSS dobio od nas utrošeno je u ono što je predviđeno programom

Posebno se osvrnuo na slučaj Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) i pisanje medija vezano uz bivšeg predsjednika tog Saveza Vedrana Pavleka.

"Nakon pojave u HSS-u mi smo oformili Komisiju na čelu koje je čovjek koji je iz Ministarstva financija došao u HOO, do tada je vodio Odjel za kontrolu trošenja proračunskih sredstava, dakle čovjek koji zna kako se to radi. Proveli smo tu kontrolu i mogu s punom odgovornošću reći da je proračunski novac, što se tiče HSS-a, utrošen na odgovarajući način", rekao je Mateša.

Dodao je kako HOO tijekom kontrole nije pronašao isplate prema tvrtkama koje spominju mediji u vezi Pavleka.

“Nijedan račun koji mi imamo i koji smo mi isplatili nije išao niti prema jednoj od tih kompanija. Odgovorno mogu reći da je ono što je Skijaški savez dobio od nas utrošeno u ono što je bilo predviđeno prema programu”, rekao je.

Mateša je naveo i da je HSS u posljednjih deset godina ostvario ukupne prihode od 67 milijuna eura, od čega je od HOO-a dobio oko 16 milijuna eura odnosno oko 23 posto ukupnih prihoda.

