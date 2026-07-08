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DRŽAVNA MATURA

Maturanti bolje napisali esej, jedan tražio da se odgodi ispit iz matematike zbog utakmice

Piše Ana Dasović,
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Maturanti bolje napisali esej, jedan tražio da se odgodi ispit iz matematike zbog utakmice
Zagreb: Predstavljanje novog Pravilnika o polaganju državne mature | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Na maturu je izašlo oko 1000 pristupnika više nego lani, ispit iz više razine matematike pala četvrtina učenika, informatiku je pao skoro svaki četvrti, fiziku svaki treći, višu razinu engleskog je prošlo 99% učenika

Na ljetnom roku državne mature ispitima je pristupio 29.481 kandidat, što je za oko 1000 više nego lani, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ipak, ne radi se o novom demografskom trendu, već je broj povećan zbog većeg interesa onih kojima matura nije obavezna, učenici strukovnih škola, te oni koji polažu, a nisu više u školskom sustavu. Ovo je prvi put nakon pet godina da je povećan broj pristupnika na maturi. Od tog broja, redovnih učenika srednjih škola bilo je 25.787 (41,1% gimnazije i 58,9% strukovne škole).

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Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a, izvijestio je o prijevremenim rezultatima državne mature, koji pokazuju da pristupnici sve češće biraju osnovnu umjesto više razine ispita (matematika, engleski i njemački jezik). Primjerice, osnovnu razinu matematike polagalo je 63% pristupnika.

Ove je godine najviše pristupnika, njih čak  36,2 posto, palo izborni predmet informatiku. Iako pad izbornih predmeta ne znači pad cijele mature, izborni predmeti donose dodatne bodove za upis fakulteta. Informatika se boduje za tehničke fakultete, te one s informatičkom i računalnom strukom, koje obično upisuju učenici s najboljim ocjenama, stoga je ovakav rezultat mature pomalo iznenađujući.

Ukupno, negativno ocijenjenih ispita bilo je 16,164, a većinu jedinica imali su učenici strukovnih škola, 12.701. Gimnazijalci su imali 2476 negativno ocijenjenih ispita, a ostali pristupnici 987. To je nešto malo više nego lani, ali znatno manje od godine 2023/2024.

Filipović je, pak, zadovoljan s rezultatom eseja iz hrvatskog jezika.

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- Ugodno me iznenadilo da esej maturantima ove godine nije bio bauk. Ispod praga prolaznosti je bilo 13,1% pristupnika, a lani 16,6%. Nulu na eseju dobilo je 10,3% pristupnika. Učenici su nešto slabije ove godine riješili matematiku, višu razinu nije prošlo 20,6%, a osnovnu 17,9 posto učenika - izvijestio je.

Apsolutno najbolji rezultat maturanti su imali iz više razine engleskog jezika, koju je položilo čak 99% pristupnika. Osnovnu razinu palo je oko 10% pristupnika. Njemački su maturanti napisali nešto bolje nego lani.

Osim informatike, dosta negativnih ocjena na izbornim predmetima bilo je iz fizike, 29,7%, psihologije, 20,4%, te biologije 12,4%.

Manje jedinica nego lani bilo je iz hrvatskog, engleskog, njemačkog, biologije, kemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Više je bilo iz engleskog jezika - osnovna razina, matematike, fizike, informatike, povijesti, politike i gospodarstva, te psihologije.

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Filipović je izdvojio i jednu zanimljivost. Jedan je maturant tražio da se ispit iz matematike, koji se polagao u četvrtak, 25. lipnja, pomakne s 9 sati na 11 sati, zbog - domoljubnih razloga. Naime, naveo kako se noć prije ispita Hrvatska igra utakmicu s Panamom, pa da se omogući pristupnicima da odspavaju poslije utakmice. Odbijen je, jer se matematika pisala dan poslije.

- Poništenih ispita ove je godine bilo 10. Zanimljivo je da ove godine nije bilo poništenih ispita zbog uvredljivih poruka, crteža isl., već samo zbog nedopuštenih sredstava na ispitu - istaknuo je Filipović.

Na pitanje novinara što je s istragom o ispitima koje je dvoje učenika u dvije škole fotografiralo na samome ispitu i poslalo Whatsappom, rekao je kako su se škole očitovale da kod njih nije bilo nepravilnosti i na tome ostaje.

- Za mene je važno da ispiti nisu izašli dan prije, ovako apsolutno nije bilo komprimitacije ispita. Mi smo i sami nekoliko sati nakon toga objavili cijeli ispit s rezultatima - zkaljučio je. 

Objava konačnih rezultata je 15. srpnja, kad završava i ljetni rok upisa na fakultete.

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