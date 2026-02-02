Obavijesti

News

Komentari 0
PRVA ŽENA NA ČELU?

Michelle Bachelet kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a: Čile podržava bivšu predsjednicu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Michelle Bachelet kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a: Čile podržava bivšu predsjednicu
Foto: DENIS BALIBOUSE

Bivša čileanska predsjednica i visoka povjerenica UN-a za ljudska prava konkurira za nasljednicu Antonija Guterresa. Nijedna žena u povijesti još nije vodila UN

Admiral

Čile je službeno imenovao svoju bivšu predsjednicu Michelle Bachelet kandidatkinjom za dužnost glavne tajnice Ujedinjenih naroda, uz potporu Meksika i Brazila, dviju najvećih zemalja Latinske Amerike, rekao je čileanski predsjednik Gabriel Borić.

Michelle Bachelet (74), po struci pedijatrica, jedina je žena koja je obnašala dužnost predsjednice Čilea (2006. – 2010. i 2014. – 2018.).

istječe mu mandat Guterres: Krajnje je vrijeme da žena bude na čelu UN-a
Guterres: Krajnje je vrijeme da žena bude na čelu UN-a

Potom je bila imenovana izvršnom direktoricom agencije UN-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) (2010. – 2013.) te visokom povjerenicom UN-a za ljudska prava (2018. – 2022.).

"Kandidatura predsjednice Bachelet, koja je već prijavljena Ujedinjenim narodima, bit će predstavljena zajednički s bratskim zemljama Brazilom i Meksikom", rekao je Borić na konferenciji za medije održanoj u ponedjeljak u predsjedničkoj palači u Santiagu.

NOVE KRITIKE Trump: Ujedinjeni narodi nikad nisu ostvarili svoj potencijal
Trump: Ujedinjeni narodi nikad nisu ostvarili svoj potencijal

Michelle Bachelet, koja je uz njega izjavila da je "vrlo počašćena", jedna je od kandidatkinja za nasljednicu Portugalca Antonija Guterresa na čelu UN-a, kojemu drugi mandat završava 31. prosinca ove godine.

Prema zajedničkom priopćenju Čilea, Meksika i Brazila, njezina kandidatura odražava njihovu "zajedničku volju da aktivno pridonose jačanju multilateralnog sustava i promiču vodstvo sposobno odgovoriti na aktualne izazove".

U 80 godina nijedna žena nije obnašala najvišu dužnost u UN-u.

Masovno preseljenje UN seli iz New Yorka: Zbog rezova SAD-a gotovo 400 zaposlenika odlazi u Europu
UN seli iz New Yorka: Zbog rezova SAD-a gotovo 400 zaposlenika odlazi u Europu

Na tu je dužnost bio imenovan samo jedan predstavnik iz Latinske Amerike: peruanski diplomat Javier Pérez de Cuéllar u razdoblju od 1982. do 1991. godine.

Prema nepisanom pravilu, koje se nije uvijek poštovalo, mjesto glavnog tajnika dodjeljuje se rotacijom među velikim regijama svijeta. Teoretski, ovaj bi put red bio na Latinskoj Americi, uz veliku vjerojatnost da će biti imenovana žena.

U utrci za to mjesto su i Kostarikanka Rebeca Grynspan, glavna tajnica Konferencije UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD), meksička ministrica za okoliš Alicia Bárcena, premijerka Barbadosa Mia Mottley te Argentinac Rafael Grossi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

ZAŠTIĆENA MORSKA PODRUČJA Na snazi je UN-ov sporazum o bioraznolikosti, cilj zaštita 30 posto oceana do 2030.
Na snazi je UN-ov sporazum o bioraznolikosti, cilj zaštita 30 posto oceana do 2030.

Michelle Bachelet još ne zna hoće li imati potporu novoizabranog čileanskog predsjednika s krajnje desnice, Joséa Antonija Kasta, koji stupa na dužnost 11. ožujka.

Bivša šefica države morat će zatražiti i potporu Sjedinjenih Država.

"Ime Bachelet nije 100 posto po ukusu predsjednika Donalda Trumpa", ocijenio je za AFP Rodrigo Espinoza, politički analitičar sa Sveučilišta Diego Portales.

Prema njegovim riječima, Trump "izgleda bliži (mogućoj potpori) Grossijevoj kandidaturi koju promiče argentinski predsjednik Javier Milei", njegov desničarski saveznik u Latinskoj Americi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026