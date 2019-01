'Mijenjat će se Kazneni zakon, imat ćemo i kamere i zaštitare'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u srijedu da je za svaku osudu nedavni napad na medicinsko osoblje u Klinici za plućne bolesti Jordanovac, zbog čega će se, na inicijativu Ministarstva zdravstva, mijenjati Kazneni zakon i nastojati podići sigurnost postavljanjem kamera i angažiranjem zaštitara u bolnicama.

"Nažalost, to je, ljudski gledano, zabrinjavajuće. To je velika trauma i nije prvi put da se dogodilo nasilje nad medicinskim osobljem. Nasilje je za svaku osudu, to je zabrinjavajući trend", rekao je Kujundžić novinarima uoči Vladine sjednice.

Najavio je da će na inicijativu Ministarstva zdravstva biti izmijenjen Kazneni zakon. Također, u značajan broj bolnica postavljene su kamere i postoje zaštitari, a u tom se smjeru ide dalje. "Pripremaju se nove zakonske odredbe, odnosno mjere kroz kolektivni ugovor", kazao je Kujundžić.

Zasad nema izračun troškova za najavljene mjere no, poručio je, mora se naći novac za sigurnost ljudskih života i sprečavanje trauma medicinskog osoblja.

Nakon najnovijih u nizu incidenata u zdravstvenim ustanovama, sindikati i udruge zaposlenih u zdravstvenom sustavu zatražili su od Vlade hitno podizanje razine sigurnosti na njihovim radnim mjestima. Pozvali su Ministarstvo zdravstva da preventivno djeluje kako bi se osigurala sigurna radna okolina u zdravstvenom sustavu.