DAN OPĆINE OMIŠALJ

Milanović poručio: 'Razmislite što govorite o ukidanju općina'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: Predsjednik RH Zoran Milanović na proslavi dana općine Omišalj | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Republike na svečanoj sjednici istaknuo važnost lokalne samouprave, navodeći Krk kao primjer uspješnog razvoja kroz podjelu na više općina i suradnju na lokalnoj razini.

Dan općine Omišalj i Duhovski utorek obilježen je svečanom sjednicom Općinskoj vijeća na kojoj je sudjelovao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović te im čestitao njihov dan, a svima koji se zalažu za ukidanje općina poručio da "razmisle što govore". Milanović je rekao da na Krku često govori o svom iskustvu otoka od 1971. kada je došao prvi puta te spomenuo "hrvatske rasprave, razmirice i filozofiranja" o tome kakav bi sustav uprave bio dobar, koliko općina treba biti, treba li to sve treba srezati, ukinuti birokraciju... O tome se, dodao je, vrlo često razgovara "bez ikakvih racionalnih argumenta".

Podsjetio je da je otok Krk nekad bio jedinstvena općina s centrom u gradu Krku te naglasio da je u zadnjih 30 godina doživio procvat. Krk ni prije toga nikad nije bio zaostao, ali je bio skrban, siromašan, s lošom infrastrukturom - i sve je bilo centralizirano u gradu Krku. "Genij lokalne samouprave i briga za svoje - što je jako duboko ucijepljeno u ovdašnje ljude, u mentalitet i u kulturu  - došao je do svog proplamsaja upravo podjelom otoka na sedam jedinica lokalne samouprave,“ istaknuo je.

Sada je, kazao je Milanović, sve skupa dobro ukomponirano - tamo gdje je potrebna suradnja, suradnje ima i vrlo je pametna i ostvarena, a tamo gdje je po prirodni stvari nema, svatko se brine za sebe, i to je druga razina komunalne kulture.

Krk kao najbolji promjer dobro ostvarenog potencijala

"I zato onima koji se zalažu za ukidanje općina, a već sam pomalo i umoran i iziritiran za tu vrstu dijaloga, poručujem, ako uopće slušaju, da razmišljaju malo što govore", rekao je te ocijenio da je Krk možda i najbolji primjer hrvatskih otoka, općenito obalnih zajednica, koje imaju itekako dobro ostvaren potencijal. 

Vrlo često, a u Hrvatskoj posebno, upadamo u stereotipe i neke stvari ponavljamo, a da o njima uopće ne razmišljamo. One nisu nisu ideološke, nisu pitanje lijevo, desno, pitanja gledanja na filozofiju života, nego praktične stvari, rekao je Milanović te poželio stanovnicima Omišlja i Krka da i dalje napreduju jer će godine koje dolaze biti malo drugačije.

Milanović je rekao i da je proračun Omišlja od 10 milijuna eura ogroman, posebice za zajednicu od 3000 ljudi te napomenuo da će mnoge općine u budućnosti imati osjetno manje prihode, jer će i EU kao rezervoar tih prihoda "malo zategnuti slavinu" pa treba s tim živjeti, razmišljati i preispitivati se, a osobito oni koji se bave javnim poslom i kojima je interes hrvatske države i građana "barem malo bitan".

Stalno, kaže, treba razmišljati o tome tko donosi odluke, u čije ime i kako se to tiče nas. "Jer odluke, i to važne odluke, su se nekada donosile u gradovima koji su od Zagreba udaljeni 400 kilometara i nije bilo dobro. Danas se neke takve odluke donose stotinama, stotinama i stotinama kilometara daleko u puno širim zajednicama i na to nemamo baš nikakav utjecaj. I imat ćemo još manji”, naglasio je Milanović.

