SUKOB S IZRAELCIMA

Plenković: Milanovićev stav šteti hrvatskom imidžu u svijetu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Andrej Plenković daje izjavu medijima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer optužio predsjednika narušava vanjskopolitički položaj Hrvatske nakon što je odbio dati suglasnost za predloženog izraelskog veleposlanika

Hrvatski premijer Andrej Plenković optužio je u ponedjeljak u Zagrebu Zorana Milanovića da škodi hrvatskom vanjskopolitičkom imidžu nakon što je ranije u ponedjeljak objavljeno da je predsjednik uskratio suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku. Plenković je odgovarajući na pitanja novinara kazao da je riječ o još jednom u nizu predsjednikovih postupaka koji škode Hrvatskoj, navodeći kao primjere, kako je rekao, Milanovićev proruski te "anti-EU i anti-NATO" stav. "To su sve ozbiljne političke posljedice na vanjskopolitički imidž Hrvatske", kazao je premijer na novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice.

"O tome treba razgovarati", rekao je Plenković, predbacujući predsjedniku i što se "izuzeo" od Inicijative triju mora, za koju je kazao da je bila uspješna zahvaljujući vladi, koja je "ušla u taj prostor radi digniteta Hrvatske kao zemlje koja je utemeljila tu inicijativu".

Milanović je odbio dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku Nissanu Amduru zbog "aktualne politike izraelske vlasti", objavio je Pantovčak ranije u ponedjeljak.

Amdur, koji je u studenom odobren kao zamjena za sadašnjeg veleposlanika Garyja Korena, stići će u Hrvatsku krajem svibnja kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je ranije u ponedjeljak Times of Israel, koji je Milanovića nazvao "protuizraelskim" političarom.

Milanovićev ured ističe da dosad nije javno komentirao nijedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika.

"Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske", navodi se u priopćenju.

Plenković je rekao da mu je poznato da predsjednik privolu za izraelskog veleposlanika ne daje mjesecima.

"(Ima li on) nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori antiizraelski stav, to je ključno pitanje za hrvatsku javnost", poručio je premijer.

Priznao je da je "neobično" što je preuranjeno objavljeno ime predloženog veleposlanika, no kazao je da je i neobično što Izrael toliko dugo nije dobio odgovor.

Također, upozorio je na mogućnost da Izrael "radi svog digniteta" odgovori istom mjerom te uskratiti agreman nekom budućem hrvatskom veleposlaniku, dodajući da se predsjednik o svojoj odluci nije konzultirao s vladom.

