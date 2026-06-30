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UGROŽAVA SUSTAV OBRANE

Milanović zove Plenkovića na hitan sastanak 'zbog pritisaka Vlade na načelnika Kundida'

Piše 24sata,
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Milanović zove Plenkovića na hitan sastanak 'zbog pritisaka Vlade na načelnika Kundida'
Zagreb: Izjava za medije predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, poručio je Milanović u dopisu Plenkoviću

Zoran Milanović poslao je danas dopis premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traži hitan sastanak zbog novog sukoba oko sudjelovanja na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. 

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Zagreb: Izjava za medije predsjednika Zorana Milanovića VIDEO
Zagreb: Izjava za medije predsjednika Zorana Milanovića | Video: 24sata/pixsell
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Njegov dopis prenosimo u nastavku.


„Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

obavještavam Vas da sam, kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, donio Zapovijed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute Zapovijedi odgovoran je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid.

Obzirom da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz Vlade Republike Hrvatske kroz koje se od njega traži nepoštivanje i neprovođenje Zapovijedi Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, predlažem Vam hitan sastanak na kojemu ćemo raspraviti te okolnosti kojima se izravno ugrožava sustav zapovijedanja u OSRH. Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire.“

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