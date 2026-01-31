Obavijesti

News

Komentari 0
TKO JE ODGOVORAN?

Miletić: Inicirat ću tematsku sjednicu saborskog odbora o propaloj sanaciji Sovjaka

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Miletić: Inicirat ću tematsku sjednicu saborskog odbora o propaloj sanaciji Sovjaka
Zagreb: MOST o štetnosti uvođenja digitalnog eura | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Miletić kaže da je za tu ogromnu rupu, u koju se desetljećima taložio otpad, osigurano 85 posto, od ukupnih 51 milijun eura troškova, europskih sredstava, a da sada sve opet pada u vodu

Admiral

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić rekao je u subotu da će inicirati tematsku sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode kako bi dobili odgovore na ključna pitanja u vezi propale sanacije crne jame Sovjaka i zatražili odgovornost za sadašnje stanje tog projekta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sporni posao u Rijeci: 'Izvođača uhitili, a jama nam još smrdi' VIDEO
Sporni posao u Rijeci: 'Izvođača uhitili, a jama nam još smrdi' | Video: KanalRi

Miletić je na konferenciji za novinare kraj Sovjaka rekao da je za tu ogromnu rupu, u koju se desetljećima taložio svakojaki otpad, osigurano 85 posto, od ukupnih 51 milijun eura troškova, europskih sredstava kako bi se sanirala po najvišim ekološkim standardima, a da sada sve opet pada u vodu.

- Želimo Hrvatsku u kojoj ćete za dobre odluke, za dobro vođenje, biti nagrađeni, a za loše, katastrofalne odluke snositi odgovornost. Kao član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i saborski zastupnik ovog kraja inicirat ću tematsku sjednicu sa svima odgovornima od vrha države, lokalne samouprave, izvođača, udruga, kako bismo saznali točnu situaciju, dobili odgovore na ključna pitanja, ali i tražili odgovornost onih koji su doveli do ovog stanja - istaknuo je Miletić.

'CRNA JAMA' Sanacija Sovjaka: Izvadit će 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana
Sanacija Sovjaka: Izvadit će 40.000 tona tekućeg otpada i mekog katrana

Županijski vijećnik i potpredsjednik Mosta Josip Katalinić istaknuo je da je prije gotovo dvije godine upozoravao na problem saniranja jame Sovjak, na kašnjenja faze izvlačenja otpada.

- Cijeli projekt je duboko zahvaćen korupcijom radi koje su se umiješali i europski istražitelji s uhićenjima. Sada imamo mnogo pitanja: što će biti sa sredstvima EU fonda iz kojega smo povukli 42,5 milijun eura, koliko je novca do sada potrošeno, tko će odgovarati za ovu situaciju, što dalje - rekao je Katalinić.

ODRŽAO KONFERENCIJU Miletić o odluci Plenkovića: Davanje dijelova elektrana tvrtki DTEK strateški je loš potez
Miletić o odluci Plenkovića: Davanje dijelova elektrana tvrtki DTEK strateški je loš potez

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak su izvijestili kako je, zbog ozbiljnih kašnjenja u provedbi, Fond je raskinuo ugovor s tvrtkama: GK grupom, Ivicom Consultingom i Ecomom, koje su kao izvođači radova bili angažirani na sanaciji jame Sovjak.

SPASITE RADNA MJESTA Miletić pozvao Plenkovića da spasi HŽ u Gorskom kotaru
Miletić pozvao Plenkovića da spasi HŽ u Gorskom kotaru

Odluka je donesena nakon što su već nekoliko puta opominjali izvođača zbog dugotrajnog kašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza te utvrđenih nepravilnosti koje su ozbiljno dovele u pitanje zakonitost i pravodobnost provedbe projekta, naveli su iz Fonda i najavili da će, kako bi se radovi nastavili, pokrenuti postupak javne nabave radi odabira novog izvođača radova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa
OBJAVILI NOVE DOKUMENTE

FOTO Ovo su dosad neviđene fotografije iz Epsteinovih spisa

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je u petak više od tri milijuna novih stranica dokumenata o pokojnom financijeru i seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Današnjom dodatnom objavom obuhvaćeno je više od 2.000 videozapisa i 180.000 slika. Zajedno s prethodnim objavama, to čini gotovo 3,5 milijuna stranica objavljenih u skladu sa Zakonom
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026