Miletić: Inicirat ću tematsku sjednicu saborskog odbora o propaloj sanaciji Sovjaka

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić rekao je u subotu da će inicirati tematsku sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode kako bi dobili odgovore na ključna pitanja u vezi propale sanacije crne jame Sovjaka i zatražili odgovornost za sadašnje stanje tog projekta.

Miletić je na konferenciji za novinare kraj Sovjaka rekao da je za tu ogromnu rupu, u koju se desetljećima taložio svakojaki otpad, osigurano 85 posto, od ukupnih 51 milijun eura troškova, europskih sredstava kako bi se sanirala po najvišim ekološkim standardima, a da sada sve opet pada u vodu.

- Želimo Hrvatsku u kojoj ćete za dobre odluke, za dobro vođenje, biti nagrađeni, a za loše, katastrofalne odluke snositi odgovornost. Kao član saborskog Odbora za zaštitu okoliša i saborski zastupnik ovog kraja inicirat ću tematsku sjednicu sa svima odgovornima od vrha države, lokalne samouprave, izvođača, udruga, kako bismo saznali točnu situaciju, dobili odgovore na ključna pitanja, ali i tražili odgovornost onih koji su doveli do ovog stanja - istaknuo je Miletić.

Županijski vijećnik i potpredsjednik Mosta Josip Katalinić istaknuo je da je prije gotovo dvije godine upozoravao na problem saniranja jame Sovjak, na kašnjenja faze izvlačenja otpada.

- Cijeli projekt je duboko zahvaćen korupcijom radi koje su se umiješali i europski istražitelji s uhićenjima. Sada imamo mnogo pitanja: što će biti sa sredstvima EU fonda iz kojega smo povukli 42,5 milijun eura, koliko je novca do sada potrošeno, tko će odgovarati za ovu situaciju, što dalje - rekao je Katalinić.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak su izvijestili kako je, zbog ozbiljnih kašnjenja u provedbi, Fond je raskinuo ugovor s tvrtkama: GK grupom, Ivicom Consultingom i Ecomom, koje su kao izvođači radova bili angažirani na sanaciji jame Sovjak.

Odluka je donesena nakon što su već nekoliko puta opominjali izvođača zbog dugotrajnog kašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza te utvrđenih nepravilnosti koje su ozbiljno dovele u pitanje zakonitost i pravodobnost provedbe projekta, naveli su iz Fonda i najavili da će, kako bi se radovi nastavili, pokrenuti postupak javne nabave radi odabira novog izvođača radova.