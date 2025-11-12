Milinović pozvao Thompsona da nastupi u Gospiću! 'Najveći smo hrvatski grad. Veći i od Pariza!'

Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. prosinca, poručio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ponovio je time ono što je već ranije kazao, kako Marku Perkoviću Thompsonu neće ispuniti želju i dopustiti mu još jedan nastup u Areni...

Ali Thompson je itekako dobrodošao u Gospić, poručuje tamošnji gradonačelnik Darko Milinović.

- Vidim da će Tompsonov koncert u Zagrebu, najvećen gradu u Hrvatskoj biti zabranjen ! Pa ako je zabranjen u najvećem gradu po broju stanovnika neka Marko dođe u površinom najveći grad u Hrvatskoj i jedan od najvećih gradova u Europi i jedan od najvećih u svijetu (veći smo od Pariza, Amsterdama, Madrida, Budimpešte, Varšave, Washingtona, New Yorka, Beča itd) i toj Europi iz Gospića pošalje poruku. BILO BI TU PUNOOOO SIMBOLIKE ! Marko na tebi je...čekamo te - poručio je Milinović...

Njegova objava skupila je velik broj 'lajkova' i komentara, pratitelji su većinom oduševljeni idejom...

- Baš smo negdje na sredini Hrvatske pa nam mogu doći sa svih strana svi koji žele. Bio bi to divan božićni poklon. Bravo. Odlična ideja - stoji u jednom od komentara...

Podsjećamo, zagrebačka Gradska skupština izglasala je u utorak zaključak po kojem se na gradskim prostorima zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, a među kojima je i “Za dom spremni”...

