Obavijesti

News

Komentari 21
'MARKO, NA TEBI JE'

Milinović pozvao Thompsona da nastupi u Gospiću! 'Najveći smo hrvatski grad. Veći i od Pariza!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Milinović pozvao Thompsona da nastupi u Gospiću! 'Najveći smo hrvatski grad. Veći i od Pariza!'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL, Sanjin Strukic/PIXSELL, Canva

Marko na tebi je...čekamo te, poručio je u objavi na društvenim mrežama Darko Milinović...

Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27. prosinca, poručio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tomašević poručio: 'Ja ću odgovoriti Thompsonu, nema tu tajanstvenosti i iznenađenja' 01:26
Tomašević poručio: 'Ja ću odgovoriti Thompsonu, nema tu tajanstvenosti i iznenađenja' | Video: 24sata/Grad Zagreb

Ponovio je time ono što je već ranije kazao, kako Marku Perkoviću Thompsonu neće ispuniti želju i dopustiti mu još jedan nastup u Areni...

NAKON ZABRANE Evo što Ustavni sud kaže o 'zds'
Evo što Ustavni sud kaže o 'zds'

Ali Thompson je itekako dobrodošao u Gospić, poručuje tamošnji gradonačelnik Darko Milinović.

- Vidim da će Tompsonov koncert u Zagrebu, najvećen gradu u Hrvatskoj biti zabranjen ! Pa ako je zabranjen u najvećem gradu po broju stanovnika neka Marko dođe u površinom najveći grad u Hrvatskoj i jedan od najvećih gradova u Europi i jedan od najvećih u svijetu (veći smo od Pariza, Amsterdama, Madrida, Budimpešte, Varšave, Washingtona, New Yorka, Beča itd) i toj Europi iz Gospića pošalje poruku. BILO  BI  TU  PUNOOOO  SIMBOLIKE ! Marko na tebi je...čekamo te - poručio je Milinović...

Njegova objava skupila je velik broj 'lajkova' i komentara, pratitelji su većinom oduševljeni idejom...

ZAGREB ZABRANIO 'ZDS' Ustavni stručnjak: Tomašević ima pravo zabraniti 'ZDS', a za tužbu Thompson nema temelja
Ustavni stručnjak: Tomašević ima pravo zabraniti 'ZDS', a za tužbu Thompson nema temelja

- Baš smo negdje na sredini Hrvatske pa nam mogu doći sa svih strana svi koji žele. Bio bi to divan božićni poklon. Bravo. Odlična ideja - stoji u jednom od komentara...

Podsjećamo, zagrebačka Gradska skupština izglasala je u utorak zaključak po kojem se na gradskim prostorima zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, a među kojima je i “Za dom spremni”...

'SVE IDE SVOJIM REDOM' VIDEO Tomašević poručio: 'Ja ću odgovoriti Thompsonu, nema tu tajanstvenosti i iznenađenja'
VIDEO Tomašević poručio: 'Ja ću odgovoriti Thompsonu, nema tu tajanstvenosti i iznenađenja'

Nakon svega oglasili su se iz Thompsonova tima. Više o tome OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025