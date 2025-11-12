Evo što Ustavni sud kaže o 'zds'

Zagrebačka Gradska skupština izglasala je u utorak zaključak po kojem se na gradskim prostorima zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, a među kojima je i “Za dom spremni”.

Odluka se odnosi na prostore kojima upravljaju gradske ustanove i trgovačka društva, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja. Ovim bi, složili su se zastupnici, zaštitili javni prostor od poruka koje potiču mržnju, nasilje i isključivost.

- Ustavni sud je jasno rekao da je ‘Za dom spremni’ ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu s Ustavom, dok je Europski sud za ljudska prava u predmetu Šimunić protiv Hrvatske utvrdio da njegova javna uporaba nije zaštićena slobodom izražavanja jer potiče mržnju - podsjetila je Iva Ivšić, predsjednica Kluba zastupnika Možemo. Oporba istaknula je da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević misli da je iznad sudova.

Podsjetimo, Ustavni sud još je 2020. godine donio odluku u vezi spornog pozdrava.

'Pozdrav nije u skladu s Ustavom'

- Ustavni sud Republike Hrvatske ne komentira odluke i rješenja sudova izvan postupaka iz njegove Ustavom propisane nadležnosti. Na temelju Ustava Republike Hrvatske sudbena vlast je samostalna i neovisna, a sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava te na temelju činjenica utvrđenih u svakom pojedinom konkretnom postupku.

Ustavni sud Republike Hrvatske jamči poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske i svoje djelovanje temelji na odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Svoja pravna stajališta i ocjene Ustavni sud izražava i iznosi u odlukama, rješenjima i izvješćima koje donosi u Ustavom propisanim ustavnosudskim postupcima.

Foto: Ustavni sud

U odnosu na pozdrav "Za dom, spremni", Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske - stoji u priopćenju.

Oporba: 'Tko će odlučivati što je zabranjeno?'

Potpredsjednik Gradske skupštine HDZ-ov Mislav Herman istaknuo je da gradska vlast ne može biti ta koja će određivati što se smije, a što ne smije pjevati.

- Što je sljedeće? Hoćete zabranjivati filmove, izložbe, operu Nikola Šubić Zrinski ako je na barjaku prvo bijelo polje? Zabrana koncerta Marka Perkovića Thompsona doživjet će se kao poruka prijezira prema hrvatskim braniteljima - upozorio je Herman.

Istaknuo je i da je "najveća tragedija u ovom da se antifašizam stavlja kao krinka za političke zabrane" te da Tomašević "ne može biti iznad hrvatskih sudova". Reagirala je i nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić.

- Nema nikakve zabrane, Tomislav Tomašević nije ništa zabranio. To je dokument ni o čemu, bez ikakve pravne težine, jer Gradska skupština nije zakonodavac, to je Hrvatski sabor. U dokumentu stoji samo da se gradonačelnik obvezuje ‘poduzeti mjere’. A mjera može biti, primjerice, da ode do Thompsona i kaže mu molim te, nemoj - kazala je, gostujući u HRT-ovom Otvorenom.

Thompson odgovorio Tomaševiću

Tim Marka Perkovića Thompsona, koji na koncertima izvodi pjesmu Bojna Čavoglave koja počinje riječima “Za dom spremni”, oglasio se na društvenim mrežama. Navode da tvrdnja da je presuda Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" neustavna ne odgovara istini.

- Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela - navode.

Dodali su kako neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat će se o tome, kažu, tek nakon što im Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama.

'Tomašević ima pravo zabraniti 'ZDS', a za tužbu Thompson nema temelja'

Ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Mato Palić u razgovoru za RTL Danas istaknuo je da svaki izvođač koji izvodi sadržaj suprotan onome što piše u ovom zaključku nema pravni temelj za tužbu, kao i da Grad Zagreb ima pravni temelj za donošenje takvog zaključka.

- Odluka gradonačelnika koji bi zabranio javno okupljanje koje ne potiče mržnju, bi bila protivna ovom zaključku i zdravorazumski je da gradonačelnik takvu odluku ne bi donosio. Ovo je baš fokusirano i ciljano na određene izraze koje postoje u nekim pjesmama koje se izvode - rekao je Palić. Thompson može krenuti u pravnu bitku, a konačnu odluku o tome tko je u pravu donijet će sud.