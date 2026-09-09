Miljenić: 'Naši specijalci su marširali pred Vučićem kao pačići, a on zagovara Mladića'

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić komentirao je za N1 situaciju sa Srbijom oko odnosa prema ratnom zločincu Ratku Mladiću.

"Ta reakcija je licemjerna. Kad gledamo taj problem, on ima više dimenzija koje su paralelne, trebamo početi baviti se onime što jesmo. Hrvatski sam političar pa mi je Hrvatska na prvom mjestu, potom Europska unija i tek onda Srbija. Ovo s Mladićem je jedan pokazatelj naše pozicije da nešto mijenjamo doma kod sebe, tako utječemo na EU i, nadam se, napravimo nešto dobro u susjedstvu", kazao je Miljenić pa nastavio:

"Osnovni problem je što se kao država nismo nametnuli. Europska unija funkcionira vrlo jednostavno, nitko vam ništa ne daje, morate sami prepoznati svoj interes i boriti se za njega. Zatim partnere uvjeriti da ste zbog njega spremni ići do kraja. Morate se za taj interes boriti, piše N1.

Tvrdi da EU ne doživljava Hrvatsku kao zemlju o čijem interesu treba voditi računa.

"Vidjeli smo to u Parizu na mimohodu u srpnju. Što je napravila hrvatska Vlada, ne prepoznajući hrvatski interes? Poslala je hrvatske specijalce da marširaju pred kim? Pred Vučićem. Vučić, zagovaratelj Ratka Mladića, čovjek koji je aktivno sudjelovao u agresiji na Hrvatsku, sjedi u prvom redu, a mi marširamo pred njim. Samo zato što su to rekli Francuzi i mi skočili kao pačići. Trebalo im je reći, kao strateškim partnerima, da to na rade jer nam je to problem. I ako će to raditi, mi ćemo raditi nešto drugo."

Foto: Uros Arsic

Iskoristio je i Rusiju kao primjer.

"Grci su 21. paket sankcija prepoznali jer uključuje njihov interes. Mi smo za to ako se ne uključe naši brodovi koji prevoze ruski plin. I dobili su izuzeće. Dakle, moramo biti svjesni da je do ove zemlje stalo samo nama. I tu dolazimo do EU-a... Birokracija, dobra plaća i da se ništa ne događa. Ponavljam, bitno je da vas prepoznaju, da prepoznaju vaš interes i, u nekim trenucima, da vas se boje."

Govorio je i o licemjerju Europske unije u slučaju Mladića.

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"Čuli su da se ljudi bune pa malo reagiraju. Istovremeno te zemlje i ta Komisija nagovaraju druge da popuste oko Srbije, koja dobiva stotine milijuna eura iz proračuna. Zato, treba sve staviti na stol i razgovarati. A što se tiče Srbije, to je njen poraz, poraz iskoraka prema boljem sutra."

Vladi savjetuje oštrije reakcije "jer bi se to moglo spustiti na reakciju ljudi, a to treba izbjeći".

"Možemo govoriti o još jednom problemu koji imamo i moramo biti toga svjesni - ovaj režim u Srbiji nas tjera na utrku u naoružanju. Ako imate na čelu čovjeka koji je sudjelovao u agresiji, govori o nekakvom drugom poluvremenu, veliča čovjeka koji je radio zločine i nad Hrvatima... to je problematično. Zato, mimo svoje volje, kao žrtva agresije, ući u to kako ne bismo goloruki dočekali prijetnju. I, umjesto da naši saveznici prodaju oružje kome stignu, trebali bi razmisliti. Zašto se naoružava jedna zemlja bez vidljivog neprijatelja i koja pretendira na ulazak u EU?"

Kao ministar pravosuđa je imao iskustva u odnosima sa Srbijom iz tog aspekta, koja se ograđuje od Mladićevih zločina, a tijekom pokopa ga se zapravo objeručke prigrlilo.

"To ne da je paradoks nego osnovni problem. Ako kao država, službeno, stajete iza osobe koja je napravila što je napravila, izvela agresiju prema mojoj zemlji, kakva je to poruka? Da je dobro što se ubijalo ljude, bombardiralo naše gradove? Vi stojite iza toga i nakon više od 30 godina? Zato reakcija mora biti jaka, a ne slaba. Pa Vučić se nije promijenio, on je haračio po Glini i popuštanje ničemu nije dovelo. Sa svojim saveznicima, ako su nam saveznici, moramo jasno dati do znanja što je naš interes."