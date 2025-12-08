Obavijesti

News

Komentari 0
NESTABILNO TRŽIŠTE

Cijene nafte spale na 63 dolara, smirio se strah od poremećaja

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Cijene nafte spale na 63 dolara, smirio se strah od poremećaja
Foto: Stringer

Na londonskom i američkom tržištu barel je jeftiniji oko 60–85 centi, dok povećani izvoz iz Saudijske Arabije, Irana i Kine smanjuje zabrinutost zbog nestabilnosti opskrbe.

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 63 dolara, signalizirajući stišana strahovanja ulagača od poremećaja u opskrbi.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 87 centi nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 62,88 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 84 centa i stajao je 59,24 dolara.

Pred kraj prošlog tjedna trgovce su zabrinuli mogući poremećaji u opskrbi 'teškom' naftom iz Venezuele.

LUKOIL Vučić dobio slamku spasa. Bit će nafte, barem za sada
Vučić dobio slamku spasa. Bit će nafte, barem za sada

Gubitak venezuelanskih barela u slučaju američke vojne intervencije značajno bi utjecao na cijene jer bi tržište moralo pronaći zamjenu, upozorili su analitičari Rystad Energyja.

Venezuela trenutno po nekim procjenama proizvodi oko 1,1 milijun barela dnevno, navode, a kupuju ih uglavnom kineske rafinerije.

Gubitak venezuelanskih barela podigao bi cijene i 'teške' nafte koju SAD uvozi u prvom redu iz Kanade, ali i brenda Dubai s Bliskog istoka jer bi Azija krenula u potragu za zamjenom.

ZATVARAJU SE I BENZINSKE Srbija na rubu provalije, Vučić kmeči: 'To dovodi do potpunog uništenja financijskog sustava'
Srbija na rubu provalije, Vučić kmeči: 'To dovodi do potpunog uništenja financijskog sustava'

Na početku tjedna nervoza se stišala nakon što su najnoviji podaci pokazali da je Kina u studenom povećala uvoz nafte za 5,24 posto u odnosu na listopad, na 12,38 milijuna barela nafte dnevno, uz Saudijsku Arabiju na poziciji glavnog dobavljača. Saudijski izvoz porastao je za 345 tisuća barela dnevno, na 1,59 milijuna barela dnevno.

I Iran je u studenom znatno povećao izvoz, za 233 tisuće barela dnevno u odnosu na listopad, na ukupno 1,35 milijuna barela dnevno.

Analitičari paralelno pokušavaju odgonetnuti moguće posljedice naznačenih novih kaznenih mjera Rusiji.

STANOVI U PUSTINJI Sjećate se saudijskog plana izrade stanova u liniji kroz pustinju? Evo kako napreduje
Sjećate se saudijskog plana izrade stanova u liniji kroz pustinju? Evo kako napreduje

Skupina G7 i Europska unija mogle bi cjenovni limit za rusku naftu zamijeniti zabranom prijevoza, rekli su u petak neimenovani izvori. Limit prijevoznicima i osiguravatelja zabranjuje servisiranje ruske nafte skuplje od 60 dolara po barelu. 

Zabrana bi mogla biti uključena u 20. paket sankcija EU-a Rusiji, u planu početkom 2026. godine, rekla su tri izvora. EU želi da se odluka prvo usvoji na razini skupine G7 i tek bi tada predložio njezino uključivanje u paket sankcija, rekla su dva od šest izvora.

Skupina G7 očito je spremna još više ograničiti uvoz nafte iz Rusije, ali to ne znači da je više uopće neće kupovati, upozoravaju analitičari. Ruski proizvođači pak uspješno zaobilaze kaznene mjere i samo 38 posto ruske nafte putovalo je u listopadu tankerima koji poštuju odredbe, prema Centru za istraživanje energije i čistog zraka (CREA).

SANKCIJE Izvanredno obraćanje Vučića: 'Nemamo dobre vijesti. Rusi ne žele prodati. Razočaran sam...'
Izvanredno obraćanje Vučića: 'Nemamo dobre vijesti. Rusi ne žele prodati. Razočaran sam...'

Rusija i njezin partneri mogu od zapadnih brodarskih kompanija kupiti još puno starih tankera, a odgovor Zapada na takav manevar i dalje je "velika misterija", zaključuju u CREA-i.

Zbog praznika u Austriji gdje joj je sjedište Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je prošli petak stajao barel košarice nafte njezinih članica. U četvrtak cijena mu je iznosila 63,27 dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"
VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!
SKOKO ODUŠEVIO BRITANCE

VIDEO Hrvat spasio tinejdžericu od seksualnog predatora u Londonu: Morao sam reagirati!

"Potrčao sam prema njima, čuo muškarca kako nešto viče na stranom jeziku, dok je djevojčica vikala da ju je uhvatio za stražnjicu, morao sam reagirati", govori nam Skoko
Obitelj i prijatelji shrvani: 'Svi smo voljeli našu Rominu, ovo je užas! Ostali smo bez riječi...'
FEMICID U RIJECI

Obitelj i prijatelji shrvani: 'Svi smo voljeli našu Rominu, ovo je užas! Ostali smo bez riječi...'

Rominu V. (23) našli su na stubištu zgrade izbodenu. Trag krvi vodio je do stana u kojem je bio Fran B. (24). Pokraj njega našli su dva noža...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025