Cijene nafte spale na 63 dolara, smirio se strah od poremećaja

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 63 dolara, signalizirajući stišana strahovanja ulagača od poremećaja u opskrbi.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 87 centi nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 62,88 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 84 centa i stajao je 59,24 dolara.

Pred kraj prošlog tjedna trgovce su zabrinuli mogući poremećaji u opskrbi 'teškom' naftom iz Venezuele.

Gubitak venezuelanskih barela u slučaju američke vojne intervencije značajno bi utjecao na cijene jer bi tržište moralo pronaći zamjenu, upozorili su analitičari Rystad Energyja.

Venezuela trenutno po nekim procjenama proizvodi oko 1,1 milijun barela dnevno, navode, a kupuju ih uglavnom kineske rafinerije.

Gubitak venezuelanskih barela podigao bi cijene i 'teške' nafte koju SAD uvozi u prvom redu iz Kanade, ali i brenda Dubai s Bliskog istoka jer bi Azija krenula u potragu za zamjenom.

Na početku tjedna nervoza se stišala nakon što su najnoviji podaci pokazali da je Kina u studenom povećala uvoz nafte za 5,24 posto u odnosu na listopad, na 12,38 milijuna barela nafte dnevno, uz Saudijsku Arabiju na poziciji glavnog dobavljača. Saudijski izvoz porastao je za 345 tisuća barela dnevno, na 1,59 milijuna barela dnevno.

I Iran je u studenom znatno povećao izvoz, za 233 tisuće barela dnevno u odnosu na listopad, na ukupno 1,35 milijuna barela dnevno.

Analitičari paralelno pokušavaju odgonetnuti moguće posljedice naznačenih novih kaznenih mjera Rusiji.

Skupina G7 i Europska unija mogle bi cjenovni limit za rusku naftu zamijeniti zabranom prijevoza, rekli su u petak neimenovani izvori. Limit prijevoznicima i osiguravatelja zabranjuje servisiranje ruske nafte skuplje od 60 dolara po barelu.

Zabrana bi mogla biti uključena u 20. paket sankcija EU-a Rusiji, u planu početkom 2026. godine, rekla su tri izvora. EU želi da se odluka prvo usvoji na razini skupine G7 i tek bi tada predložio njezino uključivanje u paket sankcija, rekla su dva od šest izvora.

Skupina G7 očito je spremna još više ograničiti uvoz nafte iz Rusije, ali to ne znači da je više uopće neće kupovati, upozoravaju analitičari. Ruski proizvođači pak uspješno zaobilaze kaznene mjere i samo 38 posto ruske nafte putovalo je u listopadu tankerima koji poštuju odredbe, prema Centru za istraživanje energije i čistog zraka (CREA).

Rusija i njezin partneri mogu od zapadnih brodarskih kompanija kupiti još puno starih tankera, a odgovor Zapada na takav manevar i dalje je "velika misterija", zaključuju u CREA-i.

Zbog praznika u Austriji gdje joj je sjedište Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je prošli petak stajao barel košarice nafte njezinih članica. U četvrtak cijena mu je iznosila 63,27 dolara.