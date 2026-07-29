Ministar Šušnjar o ograničenju od 300 litara: 'Kamion može doći od Iloka do Dubrovnika...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako Vlada zasad ne očekuje novi snažan rast cijena goriva, ali je spremna ponovno intervenirati u trošarine ako to bude potrebno. U Dnevniku HRT-a istaknuo je kako su cijene naftnih derivata u Hrvatskoj i dalje među najnižima u regiji te izrazio nadu da neće doći do novih velikih poskupljenja.

- Nadam se da neće s obzirom na kretanja na burzama. Nakon vikenda zabilježen je pad cijena nafte, ali u ljetnim mjesecima cijene dizela tradicionalno rastu. Cijene su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati, ali Vlada je otvorila razgovore s Europskom komisijom kako bismo mogli, ako bude potrebno, dodatno intervenirati u europski dio trošarina. Iznos te trošarine je nešto preko 30 centi. Nadam se da nećemo trebati intervenirati u tom dijelu - rekao je.

Govoreći o usporedbama cijena goriva u Hrvatskoj i susjednim državama, Šušnjar tvrdi da su domaće cijene među najnižima u okruženju.

- Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u RH jedna od najjeftinijih u našem okruženju, iako vidim u nekim medijima da se iznose netočne cijene ili ne točne do kraja da postoje zemlje u okruženju gdje je jeftinije. Nešto je jeftinije u BiH u prosjeku, ali oni na dnevnoj bazi, ovisno o zalihama, mijenjaju cijene. Cjenici koji su danas došli u BiH će biti na razini RH, dok smo u odnosu na zemlje s kojima graničimo bitno jeftiniji - istaknuo je.

Na pitanje zašto cijene goriva često rastu brže nego što padaju kada pojeftini sirova nafta, ministar je podsjetio na poznati ekonomski fenomen.

- To je u ekonomskoj znanosti opisano jednim sindromom – kada cijene nafte lete u nebo poput raketa, spuštaju se poput perja. Međutim, pozvao bih na razum i one koji definiraju te cijene. Nebrojeno priloga je napravljeno tijekom prošle eskalacije na Bliskom istoku kako će sve morati poskupjeti. Međutim, kada je došlo do pada cijena na pretkrizne razine, nisam vidio ni priloge ni najave za pojeftinjenje - ocijenio je.

Šušnjar smatra da odgovornost za visoke cijene nije isključivo na tržištu energenata te je pozvao trgovce na razboritost.

- Pozivam na razum prilikom formiranja svih cijena u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Italija ima 2,2 EUR cijenu dizela, ali određeni prehrambeni proizvodi su jeftiniji nego u Hrvatskoj, uz sve izazove koje naše tržište ima – od logistike do malog i zatvorenog tržišta. Kada pogledate zemlje okruženja koje imaju bitno skuplje gorivo, imaju jeftinije proizvode - poručio je.

Komentirao je i nezadovoljstvo poljoprivrednika i ribara zbog rasta cijene plavog dizela te ograničenja kupnje na 300 litara po transakciji. Naglasio je kako razloga za zabrinutost oko opskrbe nema.

- Mogu im poručiti da je RH u proteklim, ali i ovoj krizi, imala sigurnu opskrbu energijom. Imamo diversificirane pravce dobave, imamo najveću naftnu kompaniju, tj. distributera koji opskrbljuje 85 posto tržišta dizelom i preko 65 posto benzinom. U pokusnoj proizvodnji je modernizirana rafinerija koja će sljedeće godine zadovoljavati 100 posto hrvatskih potreba za dizelom - naglasio je.

Objasnio je i zašto je ograničenje kupnje plavog dizela i dalje na snazi.

- Moramo biti odgovorni i solidarni prema svima. Svjedočili smo u proljetnoj sjetvi kako su deset puta povećane prodajne količine plavog dizela. Meni je jasno da je ekonomska logika takva da, kada je nešto jeftino, napravite zalihe, ali morate sa sigurnosnog aspekta zadovoljiti određene uvjete za skladištenje takve robe - kazao je.

Dodao je da Vlada pri donošenju mjera vodi računa o interesima građana i gospodarstva.

- Što se tiče ograničenja, Vlada prvenstveno vodi računa o interesima građana i gospodarstva, donosimo mjere kako bismo ih optimalno primijenili, a ne možemo zabraniti drugima da toče. Kamion koji natoči 300 litara dizela može doći od Iloka do Dubrovnika, mislim da je time sve rečeno, a u osobni automobil ne može stati 300 litara. Morske pumpe nisu ograničene ovom količinom - dodao je.

Na kraju je poručio kako ne očekuje da će aktualna situacija ozbiljnije ugroziti hrvatsko gospodarstvo.

- Neće jer se svi nalaze u ovoj situaciji. Vlada intenzivno radi na diversifikaciji energetskih dobavnih pravaca i proizvodnji energije kako bismo učinili naše gospodarstvo konkurentnijim te imali priuštiviju energiju kako bismo mogli razvijati industriju. Jedan od tih smjerova je i izgradnja nuklearne elektrane koja će to omogućiti uz predvidivu i priuštivu cijenu energije - zaključio je.

