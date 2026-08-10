Ministarstvo o otpadu u Gospiću: Sanacija se nastavlja, odgovorni moraju odgovarati

Ministarstvo zaštite okoliša (MZOZT) priopćilo je da je, uz Fond za zaštitu okoliša, od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš, poručivši da odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati. "Činjenice i kronologija postupanja jasno pokazuju da su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od prvog dana, u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti, poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš", poručili su iz MZOZT-a u ponedjeljak.

Istodobno, dodali su, odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, već na onima koji su otpad nezakonito odložili.

"Njihovu odgovornost trebaju utvrditi i procesuirati nadležna tijela. Vlada RH, odnosno Ministarstvo i Fond pritom preuzimaju odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti - osigurati zakonitu, stručnu i cjelovitu sanaciju lokacije", poručili su iz Ministarstva.

U opširnom priopćenju, Ministarstvo je poručilo kako je, nakon što je USKOK u veljači 2025. obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagiralo u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.

Ministarstvo je, naveli su, uvrstilo lokaciju u Plan gospodarenja otpadom, osiguralo pravni temelj za intervenciju Fonda, pripremalo dokumentaciju i analize, provodilo istraživanje tržišta te, nakon prestanka ograničenja USKOK-a, pokrenulo postupak javne nabave.

Postupak javne nabave ponovno pokrenut, sanacija ide dalje

Tako je u veljači 2026. objavljen otvoreni postupak javne nabave za prvu fazu sanacije koja se odnosi na uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, no na prvi postupak nije pristigla nijedna ponuda pa je Fond u srpnju proveo dodatne konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

"U tom postupku dodatnog istraživanja tržišta istaknuto je kako svako postrojenje za obradu otpada ima svoje tehničke specifičnosti, zbog čega njihovi akreditirani laboratoriji provode vlastite analize za parametre koji utječu na odabir tehnologije zbrinjavanja. To se pogotovo tiče udjela klora, koji je izravno povezan s uvjetima pod kojima se otpad može termički obrađivati", pojasnili su.

Što je udio klora veći, to su zahtjevniji tehnološki procesi, a posljedično rastu i troškovi termičke obrade otpada u inozemnim energanama. Tako je procijenjena vrijednost 1. faze sanacije povećana s 2,1 milijun eura na 4,72 milijuna eura bez PDV-a te je produžen rok sanacije.

Fond je istodobno objavio postupak javne nabave za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada u tzv. "big bag" vrećama, čija je procijenjena vrijednost 400 tisuća eura bez PDV-a, s rokom izvršenja šest mjeseci.

Rok za dostavu ponuda za oba postupka je kraj kolovoza.

Što se tiče sanacije zakopanog dijela otpada, Fond je prije desetak dana uputio upite prema 15 operatera u inozemstvu, a naknadno prema još 60-ak inozemnih operatora te četiri upita vezana uz mogućnost zbrinjavanja u zatvorenim bivšim rudnicima soli.

Opravdano pitanje kako promjene prostora nisu ranije uočene, mijenja se zakon

Ministarstvo je, neovisno o postupku sanacije, poručili su, poduzimalo aktivnosti usmjerene na provjeru mogućih utjecaja na okoliš i zdravlje građana, uključujući stručna mišljenja o prisutnosti PFAS spojeva i sigurnosti vode za piće, čiju je ispravnost potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ministarstvo je, među ostalim, napomenulo kako ono i Fond nisu sudjelovali u izdavanju dozvola za predmetnu lokaciju, nisu imali mogućnost kontinuiranog uvida u događanja na lokalnom terenu te nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.

"Opravdano se otvorilo legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020., ili ranije, i 2024. godine, na lokaciji uz državnu cestu D50 koja vodi i do službenog gradskog odlagališta, nisu ranije uočene od strane nadležnih tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu", navelo je Ministarstvo.

Pri tome je napomenulo kako "ne prejudicira odgovornost bilo kojeg tijela ili osobe", već ukazuje na potrebu da se u okviru nadležnih postupaka utvrde sve okolnosti nastanka ovog slučaja.

"Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko ozbiljne posljedice za okoliš i lokalnu zajednicu može imati nezakonito postupanje s otpadom", poručili su iz MZOZT-a.

Upravo zato, dodali su, paralelno sa sanacijom postojećih "crnih točaka", radi se na izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, s ciljem jačanja sustava kontrole i strožeg sankcioniranja nezakonitog postupanja s otpadom kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih slučajeva.