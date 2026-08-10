Penava traži hitan sastanak zbog Gospića: 'Građani očekuju vidjeti hitnu sanaciju terena'

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava najavio je u ponedjeljak kako će njegova stranka, u povodu slučaja nezakonitog odlaganja otpada i zagađenja u Lici predložiti hitno sazivanje vladajuće koalicije te zatražiti da bez odgode počne sanacija ugroženog područja.

"Zatražit ćemo hitan sastanak vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu", kazao je Penava.

Dodao je kako djelom razumije reakciju oporbe, ali i dodao kako situacija na terenu ne ostavlja prostora za politikanstvo.

Ovdje političkom populizmu nema mjesta, jer građani očekuju akciju. Građani Like, a onda i Hrvatske očekuju vidjeti bagere, kamione i hitnu sanaciju terena, rekao je Penava.

To je ono što su stavovi DP-a, to je ono što zahtijeva izvanredna hitna situacija poput ove, a sve drugo može sačekati, poručio je.

Objasnio je zašto drži da je hitna sanacija nužna. "Pretpostavite hipotetsku situaciju da imamo havariju tankera punog nafte u Jadranu. Bi li čekali, promišljali pola godine ili godinu i ovisili o nekakvim nabavama i kome bi palo na pamet da prolongira donošenje odluke dok se naftna mrlja širi", zapitao je i ponudio odgovor.

"Jasno da ne bi, ako to ne bi napravili na primjeru Jadrana, jasno da to ne možemo napraviti ni na primjeru Like, niti bilo kojeg drugog hrvatskog kraja", poručio je.

Dodao je kako prijedlog Domovinskog pokreta ide za tim da Vlada događaj u Lici, gdje je nezakonito odložen opasni otpad, proglasi ekološkom katastrofom, dakle značajno strožom kvalifikacijom od incidenta i da se nakon toga uđe u izravan pregovarački postupak bez raspisivanja javnog natječaja jer to situacija nalaže.

"Naravno sve u skladno s zakonom i sve nakon što je Uskok dobio nalaze od Geotehničkog fakulteta u Zagrebu i nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudića kazao da nalaz donosi izvješće koje nije dobro za okoliš", naveo je Penava, rekavši kako o slučaju još nije razgovarao s premijerom Plenkovićem.

"Ono što definitivno ovog trenutka znamo, je da imamo deponij opasnog otpada kojeg treba što hitnije ukloniti s područja Gospića, a nakon toga postupati po dva pravca: kaznene odgovornosti pa neka odgovaraju u lancu svi koji moraju, te institucionalnog zatvaranja pukotina u sustavu jer očito je da ovdje nešto nije štimalo", rekao je Penava.

Prema rezultatima vještačenja na lokaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, koje je objavio Uskok, utvrđene su značajne količine otpada različitog sastava i svojstava, uključujući otpad klasificiran kao opasan, odnosno ekotoksičan. Na lokaciji je utvrđeno oko 37 tisuća tona ostataka obrade elektroničkog i medicinskog otpada, plastike te obrađenih otpadnih frakcija. Prema nalazu, otpad je toliko pomiješan sa zemljom da njegovo razdvajanje više nije moguće.