'Ministarstvo obrazovanja se bavilo poslovima drugih i nisu odgovorili na ključna pitanja'

Zastupnice saborskog ženskog kuba tvrde da Vlada uvodi kaos u školski sustav, a početka školske godine znamo samo da prebacuju odgovornost za funkcioniranje sustava na nastavnike, škole, roditelje...

<p>Zastupnice saborskog kluba Stranke s Imenom i Prezimenom, GLAS-a i Pametno upozorile su da za nekoliko dana počinje najizazovnija školska godina oko koje je puno pitanja, a odgovori nadležnih kasne. <strong>Marijana Puljak </strong>(Pametno) navela je kako je resorno ministarstvo objavilo dokumente koji se uglavnom bave epidemiološkim preporukama, a ne govore gotovo ništa o odgojno-obrazovnim očekivanjima i planovima za ovu nastavnu godinu. </p><p>- Upute Ministarstva su primjenjive u idealnim uvjetima, u prostranim školama, s manjim brojem učenika, mladim i otpornim nastavnim kadrom, u jednoj smjeni, no, situacija u Hrvatskoj je potpuno drugačija. Teško se oteti dojmu da se Ministarstvo obrazovanja bavilo poslom Ministarstva zdravstva i propustilo odgovoriti na ključna pitanja vezano uz primarnu funkciju škola, a to je odgoj i obrazovanje - izjavila je Puljak.</p><p>Napomenula je da 822 škole rade u dvije smjene, a njih 14 u tri smjene. Škole s dvije ili tri smjene pohađalo je 278.580 učenika, odnosno, 60 posto. Puljak je kazala i kako je odgovornost, pod izlikom različitosti škola prebačena s Ministarstva na osnivače što je stvorilo velike teškoće.</p><p><strong>Anka Mrak Taritaš</strong> (GLAS) kazala je da početka epidemije koronavirusa Vlada unosi kaos u školski sustav, a da vrhuncu kaosa upravo svjedočimo.</p><p>- Nastava počinje za nekoliko dana, ali nikome nije u potpunosti jasno kako bi se trebala odvijati. Znamo da Vlada i nadležno Ministarstvo dosljedno prebacuju odgovornost za funkcioniranje obrazovnog sustava na nastavnike, škole, roditelje, a sada i na liječnike obiteljske medicine koje roditelji zasipaju zahtjevima za ispričnice jer se boje djecu slati u školu - rekla je. </p><p>Smatra da je Vlada školstvo dovela u apsurd, što se najbolje iščitava iz riječi ministra <strong>Radovana Fuchsa</strong> koji je na pitanje kako će se odvijati nastava odgovorio “možda saznate u ponedjeljak 7. rujna”.</p><p>- Djeca ne mogu izgubiti još jednu školsku godinu - poručila je Mrak Taritaš. </p><p><strong>Dalija Orešković (SSIP)</strong> navela je da obrazovanje mora biti jedna od najvažnijih strateških grana svake države, jer o tome ovisi koliko će biti uspješna i prosperitetna.</p><p>- Obrazovanje je već niz desetljeća zadnja rupa na svirali svim vladama koje su do sada imale odgovornosti ne želimo da se taj trend nastavi jer uspješna društva od neuspješnih razdvaja sposobnost promišljanja unaprijed - kazala je.</p><p>Orešković napominje kako se krajem prošle godine znalo da problem sa širenjem zaraze neće tako brzo prestati i da je već tada bilo vrijeme da se pripremi nekoliko scenarija i planova za novu školsku godinu.</p><p>- To se propustilo učiniti jer ovoj Vladi nedostaje elementarna odgovornost, kao i sposobnost planiranja i promišljanja unaprijed, ali i želja da se uvaže stručnjaci - zaključila je.</p>