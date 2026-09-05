Ministrica zdravstva: 'Nisam pitala premijera Plenkovića što kaže na prosvjed u Zagrebu'

Veliki broj građana okupio se u Gospiću na prosvjedu zbog problema opasnog otpada, tražeći njegovo što skorije uklanjanje i sanaciju lokacije. Prosvjednici su Vladi poslali jasnu poruku da žele konkretne poteze i rokove, a među transparentima i porukama isticala se zabrinutost za zdravlje ljudi koji žive u blizini odlagališta.

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O prosvjedu, zdravstvenoj sigurnosti građana i planovima za uklanjanje otpada u studiju RTL-a Danas govorila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Na pitanje je li veliki broj ljudi na Trgu ozbiljan udarac Vladi, ministrica je rekla da su poruke građana jasne te da ih je Vlada čula.

- Činjenica je da građani koji su došli na Trg su iznijeli jasne poruke. Te poruke smo mi, a i ja kao članica Vlade, jasno čula i na svim ranijim sastancima i na odboru za zaštitu okoliša - rekla je Hrstić.

Građani su tijekom prosvjeda poručivali i da su "izdani" te da zdravlje nema cijenu. Ministrica se s tom porukom složila.

- Zdravlje nikad nema cijenu. Niti kad govorimo o otpadu i utjecaju štetnih čimbenika na zdravlje, tako ni bilo što drugo. Sve što treba učiniti za zdravlje smo učinili, pa ćemo i u ovoj situaciji - kazala je.

Istodobno, priznala je da među građanima postoji ozbiljna nesigurnost. Smatra da je upravo na Vladi da konkretnim potezima i činjenicama pokuša vratiti povjerenje.

- Doživjela sam ih onako kako građani ukazuju. Osjećaju ozbiljnu nesigurnost, što itekako razumijem kao ministrica zdravstva. Na nama je da ih kroz činjenice i naše djelovanje te konkretne korake razuvjerimo i umirimo - rekla je Hrstić.

Jedno od ključnih pitanja odnosi se na vodu i moguće posljedice onečišćenja na zdravlje ljudi. Ministrica tvrdi da dosadašnja mjerenja ne pokazuju onečišćenje vode iz javne vodoopskrbe.

- Kontinuirano komuniciramo o svim nalazima do sad, učestalije mjerimo vodu, ali ne samo to nego postoji li utjecaj na hranu. U ovom trenutku ni jedan nalaz na to ne ukazuje - kazala je.

Na pitanje može li dugoročno garantirati da je zdravlje ljudi koji žive u blizini sigurno, Hrstić je bila opreznija. Naglasila je da se zdravstvene preporuke temelje na dostupnim podacima u određenom trenutku.

- Medicina vam nikad nema jednoznačno tumačenje. Svaka zdravstvena preporuka može biti samo na osnovu onoga što u tom trenutku znate. A ja sada mogu reći da svi nalazi koji su do sad napravljeni ne ukazuju da ima ikakvog onečišćenja u vodi iz javne zdravstvene opskrbe - rekla je ministrica.

Posebno je istaknula da razumije strah ljudi koji žive neposredno uz lokaciju s opasnim otpadom. U razgovoru je spomenut slučaj građanke Željke, koja živi svega 50 metara od silosa.

- Razumijem zabrinutost i očekivana je, posebno kada živite poput nje koja je na 50 metara dalje. Normalno da se osjeća ne samo trenutačno zabrinuto, nego i dugoročno - rekla je Hrstić.

Zbog toga se, kako tvrdi, dodatno pojačavaju mjerenja kako bi se eventualni problem mogao što ranije uočiti.

- Baš zato što gledamo ne samo što se trenutačno događa, nego i što se može dogoditi, pojačavamo mjerenja ne bismo li uhvatili ranije i na vrijeme prevenirali. U ovom trenutku nikakve naznake o onečišćenju nema - kazala je.

Jedan od glavnih zahtjeva prosvjednika jest uklanjanje zakopanog otpada u roku od tri mjeseca. No ministrica zdravstva nije željela potvrditi da je taj rok izvediv jer, kako je objasnila, nije izravno uključena u postupak nabave tvrtke koja bi trebala obaviti posao.

- Premijer je jasno govorio o rokovima, ministrica također. I tada je rečeno da će se sve napraviti čim prije sukladno zakonom - rekla je.

Na pitanje jesu li tri mjeseca realan rok, odgovorila je:

- Ne sudjelujem direktno u nabavi potencijalnih poslovnih subjekata koji će to raditi pa o tome ne mogu govoriti. Ono što mogu sigurno reći da ćemo sve rokove koji su mogući skratiti, i napravit će se u najkraćem roku - rekla je ministrica.

Problem s otpadom, smatra ministrica, ne može se pripisati samo jednoj instituciji. Na pitanje je li sustav ozbiljno zakazao, odgovorila je da u zbrinjavanju otpada sudjeluju različite razine i institucije.

- Ne mislim dokazati kriminalistički, nego utvrditi postoje li manjkavosti u sustavu i na tome treba raditi. Otpad je važna tema, o tome se govori godinama, a sad govorimo o ozbiljnom problemu kojeg treba sagledati u tom kontekstu - rekla je Hrstić.

Osvrnula se i na premijera Andreja Plenkovića, koji se u vrijeme prosvjeda nalazio u Italiji. Rekla je da je s njim u kontaktu te da je upoznat sa situacijom.

- Vlada radi 365 dana u godini, 24 sata. Ja se više puta u danu čujem s njim, upućen je u sve što se događa. Komuniciramo. Vlada radi i ozbiljno shvaća problem - kazala je.

Na pitanje što je premijer rekao o prosvjedu, ministrica je kratko odgovorila: "Nisam ga pitala."