Svjetske agencije raspisale su se o velikom prosvjedu za Liku: 'Sve je više kritika premijeru...'

Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su u subotu o velikom prosvjedu u Zagrebu na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi iz cijele zemlje zahtijevajući od vlasti uklanjanje tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagrebački glavni trg prepun je ljudi! Tisuće stigle na prosvjed za Liku | Video: 24sata Video

Agencija France Presse prenijela je da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu pod nazivom „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, koji je podržao predsjednik Zoran Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije.

Organizatori su na prosvjedu od vlasti zatražili da u idućih 20 dana predstave konkretan plan čišćenja, da uklone otpad u roku od tri mjeseca te da odgovorne privedu pravdi.

AFP je prenio da je konzervativni premijer Andrej Plenković početkom mjeseca obećao da će lokacija biti prekrivena do sredine listopada te da će nakon toga uslijediti uklanjanje otpada.

"Želim lijepu, čistu i zdravu Hrvatsku za svoju djecu, u kojoj mogu piti vodu s bilo koje slavine u zemlji", rekla je za AFP Katarina Kenda, koja je došla na prosvjed sa svoje troje djece. "Ovo je vrlo ozbiljan incident i mora ga se zaustaviti sada, prije nego što cijela Hrvatska završi zatrpana otpadom."

"Ekocid je jednak sporom genocidu" i "Zaustavite uvoz otpada", moglo se pročitati na nekim od transparenata koje su nosili prosvjednici, od kojih su mnogi mahali hrvatskim zastavama, ističe AFP.

Reuters je prenio da su hrvatske vlasti prošle godine otkrile između 34.000 i 37.000 tona otpada, od čega je velik dio uvezen iz Italije 2023. i 2024. godine, na lokaciji u blizini Gospića u Lici te da se vlada obvezala očistiti lokaciju, no da ekološke skupine tvrde da je postignut mali napredak.

Agencija je prenijela da je premijer Plenković posjetio Gospić u srijedu te rekao da je vlada odabrala izvođača radova za prvu fazu čišćenja, koja uključuje uklanjanje otpada s lokacije.

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"Pluća Hrvatske više ne mogu disati", "Zaustavite uništavanje Hrvatske" i "Priroda ne oprašta", neki su od transparenata koje je uočio Reuters.

"Nezadovoljni smo reakcijom vlade. Lokacija je već odavno trebala biti očišćena", rekla je Verica Jurnjak, koja je u Zagreb doputovala iz Gospića.

"Sramota je da nikoga nije briga za našu djecu i njihovu budućnost."

Glumac Rade Šerbedžija, međunarodno poznat po ulogama u holivudskim filmovima poput "Zdrpi i zbriši" i "Nemoguća misija 2", također je sudjelovao na prosvjedu, istaknula je agencija.

"Ovdje sam jer moram biti. Naša je dužnost stati u obranu svoje zemlje", rekao je za Reuters. "Ovo što se dogodilo je sramota i netko mora odgovarati."

Njemačka agencija dpa je podsjetila da su 13. veljače 2025. hrvatski tužitelji uhitili 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću, uz podršku Europola, te da istrage od tada traju.

Europol je tada objavio kako su osumnjičenici vjerojatno krivotvorili dokumente poput teretnih listova, lažno prikazujući plastični otpad kao prikladan za recikliranje kako bi zaobišli hrvatske ekološke propise. Osumnjičenici su na tome ostvarili profit od najmanje četiri milijuna eura, prenio je dpa.

Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.

Plenković je pak optužio svoje političke protivnike za raspirivanje panike radi ostvarivanja političke koristi, dodaje agencija.

Ističe da je Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom", koja stoji iza prosvjeda, rekao da su građani prijavljivali sumnjive ilegalne aktivnosti još od 2023. godine.

"Rezultat do danas: Iz Gospića nije uklonjen niti jedan kilogram opasnog otpada", rekao je Bušić za AP.

Prosvjednik Ivan Rittinger rekao je da vlasti "o tome govore kao da je riječ o tragediji, kao da se dogodilo niotkuda". Rittinger je naglasio da je "netko na tome zaradio i netko je bio plaćen da gleda na drugu stranu".

"To je bilo planirano", rekao je. "Ovo nije tragedija. Ovo je zločin."

Agencija je prenijela da vlasti tvrde da su višestruka ispitivanja vode i tla u Gospiću bila negativna na onečišćenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi krški teren regije, propusno tlo i rijeke mogli prenijeti onečišćenje s te lokacije prema Jadranskom moru, prenio je AP.