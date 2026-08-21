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NIJE DUGO BIO NA SLOBODI

Miović koji je podmetao požare kod Zadra nedavno je izašao iz zatvora! 'On je kolovođa...'

Piše 24sata,
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Miović koji je podmetao požare kod Zadra nedavno je izašao iz zatvora! 'On je kolovođa...'
Foto: Facebook, canva
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Protiv njega se vode i postupci zbog dva kaznena djela - kazneno djelo prijevare i kazneno djelo krivotvorenja isprave...

Danijel Stegnjaić, Vladimir Ćupić, Jovan Miović i Aleksandra Cichocka u zadarskom su zatvoru zbog podmetanja požara na čak deset lokaciju u Zadru i okolici. Četvorka se sumnjiči da je 14. i 15. kolovoza namjerno izazvala deset požara na području Bilog Briga u Zadru te u Zemuniku Donjem, Galovcu, Donjim Biljanima, Zapužanima, Zemuniku, Zagradu, Lišanima Tinjskim, Škabrnji i Benkovcu.

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Požar kod Zadra VIDEO
Požar kod Zadra | Video: čitatelj/24sata

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković u ponedjeljak im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Državno odvjetništvo tereti ih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do deset godina. Svi su pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Trojica muškaraca su srpske nacionalnosti, a prema policijskim navodima, u vrijeme počinjenja djela bili su pod znatnim utjecajem alkohola. 

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Jedan od okrivljenih je i Daniel Stegnjaić za kojeg je poznato da je nakon očeve smrti naslijedio obiteljski OPG i nastavio se baviti poljoprivredom. Od 2017. do 18. kolovoza 2026. primio je ukupno 220.974,42 eura poljoprivrednih potpora

Drugi osumnjičeni je i Vladimir Ćupić koji je poznat iz afere 'crno brdo'. Ćupić je naslijedio zemljište na rubu sela koje je ustupio za odlaganje materijala, vjerujući da će se ondje odlagati građevinski otpad, no na zemljištu je završilo oko 140 tisuća tona silikomanganske i feromanganske troske.

A sad su otkriveni novi detalji i Jovanu Mioviću. Kako piše Vedran Salvia za Index, njega su stanovnici Ravnih Kotara prozvali kolovođom skupine. 

Jovan Miović
Jovan Miović | Foto: Facebook
UHITILI ČETVORKU TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce
TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Protiv njega se vode i postupci zbog dva kaznena djela.

- U odnosu na okrivljenika Jovan Miovića na Općinskom sudu u Rijeci vodi se kazneni postupak za dva kaznena djela i to kazneno djelo prijevare i kazneno djelo krivotvorenja isprave - kazali su s riječkog suda za Index. U istražnom zatvoru u Rijeci boravio je dva mjeseca, izašao je početkom lipnja.

Jovan Miović
Jovan Miović | Foto: Facebook
PRIVELI IH NA SUD Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!
Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!

Index piše i kako je ranije bio povezan s incidentom ispred jednog kafića u Rijeci gdje je sudjelovao u fizičkom sukobu nakon verbalne prepirke.

. Mislim da je inicijator svega taj Miović i da je ovdje došao po zadatku iz Srbije. Njegov je motiv vjerojatno bila nacionalna netrpeljivost - kazao je za Index jedan hrvatski ratni veteran srpske nacionalnosti iz benkovačkog kraja

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Komentari 15
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