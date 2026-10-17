Mirela Katalenac nova je predsjednica foruma žena SDP-a

Delegatkinje Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske u subotu su na izbornoj konvenciji u Zagrebu za novu predsjednicu izabrale Mirelu Katalenac, a za potpredsjednice Sonju Kovač i Ružicu Jakšić, izvijestio je SDP.

Novoizabrana predsjednica zahvalila je članicama na izboru te istaknula kako želi okupljati, osnaživati i vratiti Forumu žena još snažniju ulogu u stranci i društvu.

"Uistinu me čini sretnom, zadovoljnom i vrlo ponosnom današnji izbor za predsjednicu. Istodobno me čini i vrlo odgovornom jer želim nastaviti raditi sve ono što su generacije žena prije nas u SDP-u stvarale i za što su se borile", rekla je Katalenac.

To je prije svega, istaknula je, ekonomska neovisnost žena jer je jedino ekonomski neovisna žena sigurna i samostalna žena.

"Nastavljamo borbu protiv nasilja nad ženama, koja nikako ne smije biti samo deklarativna, već mora biti vrlo konkretna", dodala je.

Naglasila je i nastavak borbe za sekularnost i pravo žene na izbor.

"Mislim da je SDP u tome uvijek bio vrlo jasan“, poručila je Katalenac, koja je na čelu stranačkog foruma žena naslijedila dosadašnju predsjednicu Sandru Krpan.

U svom mandatu Katalenac najavljuje snažnije povezivanje lokalnih organizacija i veći angažman na terenu.

Posebno je istaknula važnost borbe protiv rodnog jaza u plaćama i mirovinama te potrebu da sustav reagira prije nego što dođe do tragedije.

"Cilj novog vodstva bit će izgraditi Forum žena koji pruža podršku svakoj članici, otvara prostor novim generacijama žena i aktivno sudjeluje u oblikovanju politika koje doprinose ravnopravnijem društvu", rekla je.

Mirela Katalenac je diplomirana ekonomistica i savjetnica za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije. Članica je SDP-a od 2000. godine. Svoje političko sazrijevanje započela je u Forumu mladih.

Prošla je sve stranačke razine - od mjesnog odbora do vijećnice SDP-a u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije u tri mandata. Članica je Predsjedništva SDP-a Zagrebačke županije i Glavnog odbora SDP-a Hrvatske.