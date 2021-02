Obzirom da Vlada od 1. ožujka popušta epidemiološke mjere, kojima će dozvoliti ugostiteljskim objektima rad na terasama, poduzetnici se pitaju hoće li im nastaviti davati i financijske naknade jer i takav rad je ograničavajuć za njihovo poslovanje.

Ništa još nije definirano: 'Vrlo vjerojatno će mjere biti nastavljene i od 1. ožujka'

- Nastavit ćemo dijalog s predstavnicima svih onih gospodarskih djelatnosti, koje su i dalje na ovaj ili onaj način pod utjecajem mjera Vlade i Stožera. Razgovarat ćemo i čuti s njihove strane promišljanja i reći svoja. Kao što smo i do sada govorili, i dalje ostajemo pri jasnom stavu da su ljudski životi i zdravlje prioritet, na gospodarskom planu očuvanje radnih mjesta - dosta nedorečeno je poručio ministar financija Zdravko Marić.

Na konkretno ponovljeno pitanje hoće li Vlada i dalje ići s mjerama pomoći poduzetnicima, Marić je istaknuo kako će one vrlo vjerojatno biti nastavljene i od 1. ožujka. Dakle, još ništa konkretno nije definirano. Obzirom da su u ožujku i travnju prošle godine ugostiteljski objekti bili zatvoreni, novinari su ga upitali s čime će onda dokazivati pad prometa u istim mjesecima ove godine. Marić poručuje kako će se o svemu tome razgovarati.

- Nećemo se, naravno, oglušiti na određene apele. Dijalog cijelo ovo vrijeme postoji, tu smo otvoreni i nastavit će se. Poštujem svaki stav i apel bilo koje interesne skupine na tom području, ali trebamo gledati cjelinu pa tako i neke mogućnosti, ali isto tako ne zanemarujući neke druge segmente našeg gospodarstva. Sve ćete čuti, što se tiče produljenja mjera, razgovarat će se i vrlo vjerojatno će biti nastavljene, ali u kojem obliku i na koji način bit će definirano sukladno našim razgovorima - poručio je.

Svi znamo koliko novca ima u samom proračunu, dodao je.

- Situacija je takva kakva je. Planirani prihodi proračuna, oni koji jesu, imamo za određene namjene - očuvanje radnih mjesta, fiksni troškovi, ako bude potrebno dodatnih sredstava, pronaći ćemo način kako ih osigurati - rekao je.

Na pitanje kakvo je stanje u proračunu, kad je već to spomenuo, Marić je naveo kako je ukupni pad poreznih prihoda, u usporedbi s razdobljem prije samog covida, u skladu s očekivanjima.

- Porezni prihodi su 4 do 5 posto manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Raduje da je manji pad od toga kod doprinosa, što znači da je upravo trend na tržištu rada i zapošljavanja i dalje očuvan - rekao je.

Na opasku da je danas već 25. veljače, a mjere pomoći za očuvanje radnih mjesta traju do 1. ožujka, dakle ističu za tri dana, a oni još nemaju ništa definirano te na pitanje kako poduzetnici išta mogu planirati, pogotovo u turističkom sektoru za koji je predsezona pred vratima, Marić ističe kako su do sada jasno pokazali da nisu okrenuli leđa na bilo koje izazove.

- Pa možete zaključiti da će se ovi razgovori nastaviti u smjeru na koji način produžiti određene mjere i u kojim segmentima - rekao je ne želeći ponovno konkretno reći što poduzetnici, posebno ugostitelji koji otvaraju terase, mogu očekivati od Vlade.

'Uz dužno poštovanje prema njima, ali nisu oni jedini'

- Znat će se sve ovih dana. I mi imamo dosta puno upitnika i ne možemo znati ni pretpostaviti daljnji razvoj situacije s pandemijom. Razgovarat ćemo i o mjerama za očuvanje radnih mjesta i o pokrivanju fiksnih troškova. Hvala lijepo što prenosite njihove apele, ali sjest ćemo za stol i razgovarati o svemu. Uz dužno poštovanje prema njima, ali nisu oni jedini - rekao je ministar financija.

Pita je li Vlada cijelo ovo vrijeme s ijednom odlukom i mjerom zakasnila.

- Sjećate se prvog lockdowna i da smo stavili mjere u funkciju - rekao je.

Na opasku da se gospodarstvenici žale da su im banke postrožile kriterije za davanje zajmova, Marić je istaknuo kako su Vlada i HNB učinili sve kako bi se olakšali uvjeti za kreditiranje i osigurali druge poticaje i okolnosti kako bi se to stimuliralo. Predsjednik Hrvatske udruge banaka, Zdenko Adrović, poručuje kako banke mogu davati takve kredite i zajmove, ali da za njih država treba dati jamstva. A Marić poručuje kako je najlakše tako reći.

- Imamo mi dovoljno mehanizama i instrumenata kako da se što je moguće više stavi u funkciju kreditna aktivnost banaka. Traženje državnog jamstva i u konačnici uvijek da država iza svega mogućeg stane je legitimno, ali s druge strane, naravno, i država ima nekakva svoja ograničenja i svoju makroekonomsku politiku koju vodi - rekao je dodavši kako nije korektno isključivo prebacivati na ovaj način na drugu stranu.

- Ja pričam izravno sa pojedinim upravama banaka i nije baš takav stav, ali neću polemizirati s Hrvatskom udrugom banaka i Adrovićem na ovaj način. On je rekao to što je rekao, stoji iza toga, ja držim svoje. Mi s bankama imamo konstruktivni dijalog i najlakše je reći "neka netko drugi nešto napravi pa ćemo mi učiniti to." Mislim da nije to baš korektno - istaknuo je Marić.

'Od 1. ožujka se može očekivati nastavak za očuvanje radnih mjesta'

Ministar rada, Josip Aladrović, poručuje da se od 1. ožujka može očekivati nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta.

- Većina naših ekonomskih mjera vrijede do kraja veljače, a jedan dio mjera za očuvanje radnih mjesta, odnosno skraćenog radnog vremena, vrijedi za cijelu godinu. U ovom trenutku mi smo, kao i uvijek, bok uz bok poslodavcima i radnicima. Kao odgovorna Vlada štitimo radna mjesta i poslovnu aktivnost i to ćemo činiti i dalje. Ako moram biti konkretan, ono što možemo očekivati u narednom vremenu, a mislim na mjesec ožujak, je da možemo očekivati pomoć prema poslodavcima, onima kojima je poslovanje najugroženije - istaknuo je.

Naglasio je kako treba biti svjestan da sada relaksacijom epidemioloških mjera nikome više nije onemogućen rad.

- Nemamo više formalno-pravnu zabranu rada, međutim postoje pretpostavke da se taj rad neće moći odvijati, pogotovo u ugostiteljskim objektima i još nekim djelatnostima, u punom obujmu. S obzirom na to i potencijalni pad prihoda, mi ćemo sigurno biti na raspolaganju našim poslodavcima i čuvati tržište rada - naglasio je.