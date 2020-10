Sud je bio pod opsadom zbog Mlađana: 'Po zanimanju sam pisac, završio sam osnovnu...'

Mlađan je hladnokrvno ubio djevojku (16), umirovljenika i policajca. Za nekoliko godina je na slobodi...

<p>Nisam vidio tko je pokušao ubiti Roberta Matanića. Bio sam na bench klupi i vježbao te sam Mataniću bio okrenut leđima. Vidio sam dvojicu pravosudnih policajaca kako trče prema meni, no kako sam držao uteg, nisam se mogao okrenuti, svjedočio je trostruki ubojica <strong>Srđan Mlađan</strong> (39) na suđenju<strong> Dariju Šišakoviću</strong>, optuženom za pokušaj ubojstva<strong> Roberta Matanića</strong>.</p><h2>Pogledajte video: Zvijer doveli na sud</h2><h2>Okružili ga naoružani policajci</h2><p>Na Županijskom sudu u Varaždinu jučer je bilo opsadno stanje. Svi su znali da im dovode iznimno opasnog čovjeka, trostrukog ubojicu, koji je prvi put ubio u 17., i to samo zato kako bi osjetio kako je nekoga ubiti.</p><p>U zgradi je na svakih desetak metara bio pravosudni policajac ili pripadnik osiguranja, a Mlađana, koga su na sud dovezli iz Kaznionice u Lepoglavi, u sudnicu su uveli vezanih ruku i nogu te je bio okružen s pet naoružanih pravosudnih policajaca.</p><p>Još dvojica su sjedila pored optuženog Darija Šišakovića (30), koji je također doveden vezanih ruku i nogu. Na zahtjev sutkinje Božice Mišak obojici su odvezali ruke.</p><p>- Po zanimanju sam pisac i završio sam osnovnu školu - rekao je Mlađan iznoseći podatke sutkinji.</p><p>Kad sam spustio uteg, vidio sam Matanića na podu. Bio je u krvi i bez svijesti. Nastala je strka i morao sam izaći, svjedočio je Mlađan o događaju od 19. ožujka 2015.</p><p>Dodao je kako je u teretani bilo još nekoliko zatvorenika te vjerojatno i Šišaković. Ozlijeđenom Mataniću liječničku pomoć pružili su jedan od pravosudnih policajaca i medicinska sestra iz kaznionice, a za 25 minuta stigla je i ekipa Hitne pomoći.</p><p>- Nakon događaja došao je nadzornik pravosudne policije iz Kaznionice s kojim nisam htio razgovarati, a odbio sam razgovarati i s policajcima koji su došli iz Varaždina - rekao je Mlađan.</p><p>Dodao je kako su Matanić i Šišaković inače zajedno trenirali te, koliko on zna, nisu imali nesuglasice. Sutkinja Mišak potom mu je predočila iskaze dvojice pravosudnih policajaca koji su bili na osiguranju u dvorištu i zatvorenika Igora Matanovića koji su tvrdili kako Mlađan u trenutku pokušaja ubojstva nije bio u teretani.</p><h2>'Nisam bio na WC-u nego u teretani'</h2><p>- To sam čitao u novinama. Pretpostavljam da je svako od nas događaj vidio i doživio na svoj način. Meni bi bilo najlakše reći da sam bio na WC-u, no ja znam gdje sam bio - ustvrdio je Mlađan, kojeg je potom Šišaković zasuo nizom pitanja.</p><p>- Je li moguće da su pravosudni policajci pričali s kolegama na zidu pa da nisu vidjeli sam događaj - zanimalo je Šišakovića. “Moguće je”, odgovorio je Mlađan.</p><p>- Sjećate li se je li se Matanić taj dan s nekim posvađao u sali, je li inače nekome prijetio da će ga ubiti ili je nekoga prebio - pitao je Šišaković. Mlađan je odgovorio kako se ne sjeća da se Matanić toga dana posvađao, no rekao je kako postoji mogućnost da je ranije nekoga prebio ili prijetio smrću.</p><h2>Ispred škole ubio djevojku</h2><p>- To je svakodnevna pojava u zatvoru - zaključio je Mlađan.</p><p>- S obzirom na to da ste bili u neposrednoj blizini događaja, je li na vašoj odjeći bilo tragova krvi, jesu li vas istražitelji nakon događaja pretražili, jesu li pretražili vašu sobu - nizao je pitanja Šišaković. - Ne - odgovarao je Mlađan.</p><p>- Jeste li preko svoje žene Elije htjeli utjecati na moju obranu - pitao je dalje Šišaković i dobio isti odgovor. “Ne”.</p><p>Tužiteljica je potom prigovorila na istinitost iskaza svjedoka u odnosu na njegove tvrdnje gdje se nalazio u trenutku napada na Matanića, odnosno da je bio u teretani.</p><h2>Ubijao kao maloljetnik</h2><p>Srđan Mlađan je 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji ubio Elizabetu Šubić (16). Bez ikakva povoda u nju je s leđa pucao iz automatske puške. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih. U Sisku je ubio umirovljenika Petra Jančića (63). Kako je bio maloljetan, dobio je maksimalnih deset godina zatvora. Strpali su ga u zatvor u Požegi, odakle je izlazio u grad te dolazio u Sisak i Petrinju na vikende. S jednog se nije vratio, nego je ostao na slobodi.</p><p>Potom je 17. veljače 2002. u Zagrebu opljačkao banku i s tri hica u glavu ubio policajca Milenka Vranjkovića Kinga te kao taoce držao obitelj Božene Kosović. Iz kuće Kosovićevih izašao je gol do pasa kako bi pokazao da nije naoružan. Bojao se da bi ga, zbog ubojstva policajca, mogli skinuti snajperom. Kako je bio mlađi punoljetnik, osuđen je na 15 godina zatvora jer je to tad za tu kategoriju zločinaca bila najstroža kazna.</p><p>Još četiri godine dobio je za pljačku ljekarne u siječnju 2002. u Požegi. No kazne mu nisu objedinjene. Izdržava ih jednu po jednu pa bi iz zatvora trebao izaći 2027. Mlađan se lani u Kaznionici oženio Elijom. Romansa s djevojkom (22) rasplamsala se putem pisama, a prvi put su se vidjeli uživo na dan vjenčanja.</p><p>Šišaković, nad kojim će se provesti psihijatrijsko vještačenje, u zatvoru je završio zbog ubojstva Zagrepčanke Dijane Ćulibrk (37). Profesoricu sociologije i kroatistike Dijanu Ćulibrk ubio je 2011. s 31 ubodom nožem jer mu je, tvrdio je, bila dužna nekoliko stotina kuna za drogu.</p><h2>Smijao se i radio grimase</h2><p>On i Robert Matanić, koji je osuđen na 35 godina robije zbog likvidacije novinara Ive Pukanića i Nike Franića 2008. u Zagrebu, prije sukoba su bili u dobrim odnosima, čak su zajedno vježbali u zatvoru.</p><p>Optužnica protiv Šišakovića podignuta je još u rujnu 2015., no suđenje je počelo prije dvije godine jer je Matanić prvo bio u komi, a potom dugo vegetirao. Matanić se sad nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu i neće se pojaviti na suđenju.</p><p>U napadu mu je uništen centar za govor. Ima trajne ozljede mozga, i to centra za govor te može razumjeti samo jednostavne upite na koje odgovara jednostavnim sklopovima samoglasnika.</p><p>Tijekom suđenja Šišaković, kojega na sud u Varaždinu dovoze iz zatvora u Glini, tražio je izuzeće sudskog vijeća i sutkinje, zatvaranje suđenja za javnost, a nekoliko puta su ga i udaljili iz sudnice jer je urlikao i vrijeđao sutkinju.</p><p>- Neka uđe u zapisnik da se okrivljenik podrugljivo smije, pravi grimase, a zatim je desnom rukom u zrak podigao palac, stoga se udaljava s rasprave - rekla je predsjednica vijeća Božica Mišak 19. siječnja 2020. Tijekom istrage Šišaković, koji je jednom zgodom u zatvoru spolovilo gurnuo u uključeni ventilator i zbog oklade šetao zatvorom samo u tangama, o napadu nije rekao ni riječi. Na početku suđenja ustvrdio je kako nije kriv.</p><p> </p>