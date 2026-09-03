'Moj otac je znao Darka Horvata iz HDZ-a. Poznavala sam ga i ja, znao je da tražim stalni posao'

Kad mi je Ana Mandac ponudila da bi mi pribavila materijale za testiranje za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) na neodređeno nećkala sam se. Smatrala sam da sam se dovoljno pripremala i da mi to ne treba, no ona je rekla "da budemo sigurni". U tom strahu da budem opet nezaposlena i bez primanja, pristala sam, svjedočila je Lidija Sinković u nastavku suđenja bivšem ministru Darku Horvatu i ostalim optuženima.

Bivšim ministrima Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću sudi se zbog optužbi za namještanje natječaja za financijske potpore i zapošljavanje preko veze u državnu službu. USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Za određene tvrtke, navodi se, urgirali su i Milošević i Tolušić dok se Aladrovića tereti za dva nezakonita zapošljavanja tijekom 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Oni tvrde da su nisu krivi, a na današnje ročište došli su Josip Aladrović i Damir Juzbašić.

Prema optužnici, Sinković i Petra Matković dobile su pitanja od Josipa Aladrovića, ondašnjeg šefa HZMO-a, koji je kasnije bio ministar rada u Vladi Andreja Plenkovića.

Sinković, inače magistrica prava, opisala je kako se nakon studija prvo zaposlila u srednjoj školi gdje je radila kao zamjena. Tražeći stalan posao se tijekom 2017. i 2018. javljala na više natječaja na samo u HZMO, nego i u drugim institucijama kao i u privatnim tvrtkama.

- Godinu dana sam se javljala na sve moguće natječaje i za sve sam se pripremala. Prikupljala sam pitanja od raznih izvora, na forumima, društvenim mrežama, od drugih. Tako sam se 2017. javila na prvi natječaj za posao u HZMO-u koji je bio na određeno vrijeme. Prošla sam i počela raditi te su rekli da će nam ugovor biti produljen na neodređeno. No, kasnije je rečeno da to neće biti moguće i da se opet moram javljati na natječaje. Bila sam jako prestrašena da ću opet ostati bez posla i nisam htjela biti na teret obitelji jer roditelji nisu bili u dobroj financijskoj situaciji, brat je studirao, sestra je još pohađala srednju školu, a roditelji su brinuti i o baki i djedu - pojasnila.

Zagreb: Josip Aladrović obratio se medijima nakon sjednice GSV-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Nije sigurna kako je došla u kontakt s Anom Mandac, tada Horvatovom pomoćnicom ni tko je koga prvi kontaktirao, no negdje prije drugog natječaja za zapošljavanje u HZMO na neodređeno, ona je u dva navrata bila kod nje u ministarstvu gospodarstva.

- Kako sam znala da mi ističe ugovor na određeno, jako sam proširila glas da tražim posao. Mandac me pitala jesam li zainteresirana za prelazak u ministarstvo gospodarstva i rekla sam da jesam, a ona je rekla da je to moguće samo ako me prime u HZMO na neodređeno - rekla je.

Na pitanje predsjednice sudskog vijeća otkud uopće njezin kontakt s Mandac, zašto ju pomoćnica ministra pozvala na razgovor, rekla je da se više ne sjeća, ali pretpostavlja da je za nju saznala preko Darka Horvata.

- Moj je tata u to vrijeme bio u HDZ-u, mislim da još uvijek je, a Darko Horvat je vodio nešto u HDZ-u u Međimurju pa su se poznavali iz tih krugova. Što se tiče pitanja koja sam dobila od Mandac, ne mogu tvrditi da su to upravo pitanja koja su bila na testiranju. Ja sam većinu tih materijala već bila prikupila i vidjela sam da se mnoga pitanja ponavljala - ispričala je Sinković.

U istrazi je, međutim, rekla da su pitanja bila na testu, dok je sada pojasnila da su bila ista ili vrlo slična pitanjima koja je već ranije prikupila iz drugih izvora. Iako se nije sjećala jesu li uz pitanja bili i odgovori, kazala je da se toga sigurno bolje sjećala prije četiri godine kad je, na ispitivanju u Uskoku, decidirano rekla da su bila samo pitanja.

Na sudu su joj predočili i poruke iz spisa, između ostalog onu u kojoj je dan prije testiranja Ana Mandac pita je li preuzela dokumentaciju, a ona odgovarala da je, ali da je zbunjena jer na papirima piše da je to za drug radno mjesto, za vježbenika, a ne za ono na koje se ona javila.

Mandac odgovara da će provjeriti s Aladrovićem, koji je odgovara da je to isto, što ona prenosi Sinković u poruci "isto je sve".

Pročitali su joj i poruke Mandac i Aladrovića iz ožujka i travnja 2018. u kojima se pojavljuje njezino ime, uz poruku "nemoj da zeznemo". Sinković je tvrdila da u to vrijeme još uopće nije poznavala Mandac zbog čega je Uskokov tužitelj prigovorio njezinu iskazu u tom dijelu.

Kazala je i da je Darka Horvata poznavala te da mu je govorila da traži posao, ali da ga nije pitala ni tražila da joj u tome pomogne. Otprilike mjesec dana nakon što je dobila posao na neodređeno u HZMO-u, prešla je u Ministarstvo gospodarstva. Pitali su je i kako se zovu radna mjesta na kojima je u HZMO bila zaposlena, no Sinković se nije mogla sjetiti točnog naziva.