Svjedokinja: 'Nalog za isplatu bio je u škrabici u hodniku. Nije posao ministra stavljati papire'

Sjećam se da je bio prosinac 2018. jer se sredinom prosinca zatvara državna riznica i prije toga sve mora biti isplaćeno. Uz svoje uzela sam i druge papire iz 'škrabice' u hodniku kako bi ih odnijela u računovodstvo. Kad sam izlazila zaustavila me šefica računovodstva i za te papire iz 'škrabice' pitala 'što je to' i 'čiji su to papiri'. Rekla sam da ne znam, a ona je rekla da misli da zna što je to i da to vratim gore gdje sam i našla. Radilo se o nepotpisanom nalogu za isplatu potpora i tablici s 20-ak subjekata, među kojima su bila i tri kojima su potpore odbijene, svjedočila je na suđenju bivšem ministru Darku Horvatu i ostalim optuženima bivša djelatnica Ministarstva gospodarstva Adela Renka.

Riječ je o aferi u javnosti poznatoj pod nazivom "Po babi i stričevima" u kojoj se sudi bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću zbog optužbi za namještanje natječaja za financijske potpore i zapošljavanje preko veze u državnu službu. USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran.

Za određene tvrtke, navodi se, urgirali su i Milošević i Tolušić dok se Aladrovića tereti za dva nezakonita zapošljavanja tijekom 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Renka je 2018. bila voditeljica Programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na području naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" ta dodjelu potpora, a imenovana je, kazala je, dok je bila na godišnjem odmoru jer "svi su se ostali izmaknuli".

- Sjećam se da je pristiglo 400-tinjak prijava te da su dodijeljene potpore za 95 subjekata. Nakon natječaja bila je i državna revizija te nije utvrdila nikakve nepravilnosti. Moj zadatak je bio davanje uputa djelatnicima zaduženima za provjeru, obradu i generiranje podataka. Trebala sam sastaviti tablicu subjekata koji su zadovoljavali uvjete i svrstati ih po bodovima, no na kraju je to napravio moj šef Adriano Šafran jer sam ja radila na još jednom projektu - prisjećala se svjedokinja. Nije bila sigurna tko je sastavio ugovore, no ona ih je svejedno morala potpisati, kao i svi iznad nje u hijerarhiji.

Rekla je i da je isprintala, potpisala i osobno odnijela u pisarnicu obavijesti subjektima koji su dobili sredstva i onima koji su odbijeni te da je tek kasnije doznala da nekim subjektima nisu poslana rješenja o odbijanju potpora.

- Pristup informacijskom sustavu imali su voditelji projekata i administratori kao što sam bila ja, te svi djelatnici zaduženi za administrativnu obradu. Čelnici ustrojstvenih jedinica mogu imati mogućnost uvida u sustav, ali ne mogu u njega ništa unositi ni mijenjati. Znam da je takav pristup imala Danijela Žagar, ne znam je li tu mogućnost imala Ana Mandac ili ministar Horvat - rekla je svjedokinja.

Na pitanje Horvatove odvjetnice Višnje Drenški Lasan pojasnila je da se "škrabica" u kojoj su djelatnici Ministarstva gospodarstva ostavljali papire za računovodstvo nalazila u njihovoj upravi na 1. katu.

- Kabinet ministra bio je na 4. katu, a Ana Mandac sjedila je na 1. katu. Svi koji rade na 1. katu imaju pristup 'škrabici' i ostavljaju tamo papire. Ministra sam znala sretati po hodniku, no nisam vidjela da bi ostavljao papire niti je to njegov posao - odgovorila je svjedokinja i dodala da se računovodstvo nalazilo u drugom krilu zgrade.

Miloševićeva odvjetnika Antu Nobila zanimalo je što unosi čovjek, a što generira sustav vezano uz program dodjele potpora.

- Čovjek unosi u sustav podatke subjekata iz prijavnog obrasca, a sustav generira excel tablicu ili dokument. Ne mogu se sjetiti je li bodove unosilo administrativno osoblje ili ih je generirao sustav jer postoji i ta mogućnost. Dakle, dijelom je automatski, dijelom nije - rekla je Adela, koja je u ministarstvu radila od 2008. do 2024. Potvrdila je i da ju je Ana Mandac doista tražila da provjeri za tri subjekta.

Podsjetimo, uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.

Još 2022. godine su Mandac, Žunac i Mišković priznali su da su sudjelovali u namještanju dodjela državnih potpora teških oko 2,6 milijuna kuna. S USKOK-om su se nagodili na blage kazne: Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.