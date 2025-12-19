VIDEO Milanović poručio: 'Ne gurajmo se u ratove, Europa je zbunjena, ljudi su u strahu...'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović danas je na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ održao govor koji je snažno odjeknuo. U jeku rata u Ukrajini i rastućih napetosti u Europi, Milanović je poručio da Hrvatska ne smije srljati u tuđe sukobe niti se, kako je rekao, gurati u tzv. 'koalicije voljnih'.

- U ovim trenucima zbunjenosti Europe i jedne drame koja još uvijek čeka katarzu u Ukrajini, gdje su poginule tisuće vojnika, nama ostaje da se nadamo da će biti više razuma. Ne želim da hrvatski političari i lideri budu među krivcima i među odgovornima jer nema potrebe za tim. Treba gledati svoje poslove i svoje interese - rekao je Milanović.

Naglasio je da se Hrvatska mora voditi vlastitim interesima i razboritošću te da ne želi da domaći političari snose odgovornost za poteze koji nisu nužni.

Posebno se osvrnuo na promjene unutar NATO saveza, upozorivši da se odnosi dramatično mijenjaju zbog stavova Sjedinjenih Američkih Država. - Što je NATO bez SAD-a? Istodobno postoji i ne postoji - poručio je Milanović, istaknuvši razliku između američke sigurnosne strategije i poruka koje dolaze iz vrha Saveza.

- Američka strategija o nacionalnoj sigurnosti je jedno, nastup glavnog tajnika NATO-a nešto treće. Slušamo o izvorima prijetnje, ne samo u riječima glavnog tajnika, nego i nekolicine predsjednika država i vlada najvećih europskih država - istaknuo je.

Predsjednik je upozorio i na poruke koje se sve češće čuju iz europskih političkih krugova o mogućem sukobu s Rusijom. Kako je rekao, takve izjave ne prolaze nezapaženo kod građana. - Ljudi to slušaju, strahuju i pitaju se je li to moguće. Smatram da nije i da je to izvan svake pameti - rekao je.

Govoreći o stanju u Hrvatskoj vojsci, Milanović je iznio zabrinjavajuće podatke. Hrvatskim Oružanim snagama trenutačno nedostaje oko četiri tisuće ljudi, a bez dovoljnog broja vojnika, posebice pješaka, vojska, kako je naglasio, ne može funkcionirati.

- Nama u Hrvatskoj za formacijsku popunu nedostaje četiri tisuće ljudi. Oprema vrijedi s ljudima koje sada imamo, ali bez one šire grupacije, bez tisuća i tisuća vojnika, pješaka prije svega, vojska ne postoji. Kako ćemo privući generaciju mlađih muškaraca, kako ćemo ih nagovoriti da se uključe u jednu tako strogo rigidan hijerarhijski ustav kakav je vojska? Vojska je pokora, poslušnost, lojalnost, vjernost, žrtva – to je vojska - kazao je predsjednik.

Pozdravio je odluku o ponovnom uvođenju temeljne vojne obuke, naglasivši da ona nije obvezna, ali smatra da je riječ o dobrom smjeru. Ipak, predsjednik je upozorio da taj model sam po sebi neće riješiti problem nedostatka kadra.

- Psihoza straha koja se stvara košta nas, to doprinosi tome da su ljudi pomalo rezervirani i ambivalentni. A na nama je da brinemo o svojim brigama i svojim izazovima. Nama nedostaje četiri tisuće vojnika, časnika i dočasnika i to moramo nekako popuniti. Mislim da je put koji je odabran i za koji je glasao Hrvatski sabor dobar put i da ima šanse da u tome polučimo dobre rezultate - objašnjava.

Milanović se osvrnuo i na međunarodnu trgovinu oružjem, upozorivši da države vode isključivo računa o vlastitim interesima te da bez zadrške prodaju oružje i onima koji nisu dio NATO-a. Istaknuo je kako Hrvatska iz takvih primjera mora učiti, ostati lojalna saveznicima, ali istodobno hladne glave promatrati stvarne odnose moći.

- Neće to Hrvatsku koštati sigurnosti, radi se o malim državama. Neće to nas koštati kao 1991. godine ni u najgorem scenariju koji se, vjerujem, neće nikada dogoditi. Ali, ova cijela epizoda govori o tome da države, neću ih imenovati, gledaju isključivo svoje interese i prodati će svakome tko ponudi novac da bi zaradili i ostvarili strateški utjecaj. Jedina država koja se tako ne ponaša su SAD - rekao je Milanović i istaknuo da 'te lekcije trebamo polako usvajati, ne se zanositi, biti lojalan i dobronamjeran, ali isto tako promatrati stvari i gledati kakvi su odnosi'.

Tijekom svečanosti obilježavanja Dana Hrvatskog vojnog učilišta predsjednik je donio i odluke o promicanjima djelatnih časnica i časnika Oružanih snaga RH. U čin pukovnice promaknuta je bojnica Vesna Pehar, dok je u čin bojnika/bojnice promakno satnicu Vedrana Jelenić, satnika Marijan Gospočić, satnicu Ivana Madžar Colić, satnika Mario Klun i satnicu Jelena Petrović Vučković. U čin natporučnika promaknut je poručnik Ivan Mihaljević.

Na obilježavanju obljetnice, uz predsjednika Milanovića, sudjelovali su i državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg, načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik HVU-a general-bojnik Slaven Zdilar, uz predsjednikove savjetnike za obranu i obrazovanje, priopćio je Ured predsjednika.