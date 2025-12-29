MORH šalje pozive: Čak 1200 mladih ide na liječnički pregled. Evo kako će biti na vojnoj obuci

Ministarstvo obrane uskoro će poslati pozive za zdravstvene preglede čak 1200 mladića, a pregledi bi se trebali održati u drugoj polovici siječnja iduće godine. Riječ je o prvom većem pozivanju ročnika nakon 17 godina, a prema procjenama stručnjaka, odaziv bi mogao biti iznimno visok.

O tome koliko bi se mladića moglo javiti na priziv savjesti te koliko ih očekuje vojna obuka RTL je razgovaro s vojnim analitičarom i umirovljenim generalom Slavkom Barićem. On smatra da su pripreme odrađene kvalitetno i da ne očekuje veće probleme u provedbi.

- Vjerujem da će se od 1200 mladića koji dobiju poziv odazvati velika većina, čak oko 98 posto - kaže Barić. Dodaje kako ne očekuje velik broj onih koji će se pozvati na priziv savjesti. - Taj bi postotak mogao biti između tri i četiri posto, slično kao u drugim državama - ističe.

Prema njegovim riječima, najveći dio mladića trebao bi bez problema proći liječničke preglede. Tek nakon toga postoji mogućnost podnošenja priziva savjesti, dok će ostali krenuti prema centrima za obuku.

Nakon završetka zdravstvenih pregleda, ročnici dobivaju poziv za odlazak u vojne centre, gdje ih čeka prijam, zaduživanje osobne opreme i naoružanja te upoznavanje s pravilima i dnevnim rasporedom. U prvim danima naglasak je na disciplini, postrojavanju i učenju kako se izvršavaju zapovijedi prema vojnim standardima.

Već unutar prvih petnaestak dana slijedi i prisega, a potom intenzivna obuka. Mladići se upoznaju s naoružanjem koje će koristiti, prije svega s puškom i pištoljem, ali i s osobnom opremom, osnovama prve pomoći, ABKO zaštitom te pravilima kretanja. Dio obuke odnosi se i na svakodnevni vojnički život, od uređenja spavaonice do održavanja opreme.

Barić ističe kako je vojni rok važan u aktualnim sigurnosnim i političkim okolnostima. - Hrvatska provodi dva ključna projekta u području obrane. Jedan je modernizacija i nabava vojne opreme, a drugi stvaranje široke baze osposobljenih ljudi koji mogu sudjelovati u obrambenim zadaćama zemlje - zaključuje.

Prema njegovim riječima, cilj je imati dovoljno obučenih, discipliniranih i socijaliziranih pojedinaca koji će u slučaju potrebe moći brzo i učinkovito reagirati.