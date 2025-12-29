MORH šalje prve pozive na preglede za buduće ročnike

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je da je u ponedjeljak krenulo sa slanjem prvih poziva na obvezne zdravstvene preglede budućim ročnicima. Pozivi su upućeni mladićima rođenima 2007. godine koji imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, čime je službeno započet postupak koji prethodi temeljnom vojnom osposobljavanju.

Pozive šalju područni odjeli za poslove obrane, a MORH navodi da ih novaci mogu očekivati u poštanskim sandučićima u roku od sedam dana. Za prvi naraštaj planirano je oko 1200 poziva, a zdravstveni pregledi trebali bi se provoditi u drugoj polovici siječnja.

Pregledi će se organizirati u Vojno zdravstvenom središtu Ministarstva obrane, i to u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu te Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu. Osim toga, dio pregleda provodit će se i u lokalnim ustanovama medicine rada, ovisno o području iz kojeg kandidat dolazi. Područni odjeli u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Pazinu, Rijeci, Gospiću i Virovitici upućivat će novake u zdravstvene ustanove na svom području.

MORH ističe da će kandidatima biti nadoknađeni troškovi dolaska na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje. Nadoknada će se osigurati organiziranim prijevozom ili isplatom iznosa najjeftinije karte javnog prijevoza za dolazak i povratak do mjesta pregleda.

Zdravstvenu sposobnost procjenjivat će liječnici specijalisti medicine rada, a kandidati trebaju ponijeti svu medicinsku dokumentaciju koja može biti važna za procjenu zdravstvenog stanja. Pregled uključuje psihologijsko testiranje, opći liječnički pregled, mjerenje indeksa tjelesne mase, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, provjeru vida i sluha te dodatne preglede i dijagnostičke postupke prema potrebi.

Kandidati koji budu ocijenjeni sposobnima mogu biti upućeni na temeljno vojno osposobljavanje. Istovremeno, zakon omogućuje prigovor savjesti i obavljanje civilne službe, kao i odgodu u određenim slučajevima, primjerice zbog studiranja ili sportskih obveza.

MORH najavljuje da će se pozivi za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja sposobnim kandidatima slati tijekom veljače 2026., a početak obuke očekuje se početkom ožujka 2026. Planirano je da se prvi naraštaj rasporedi u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi, ukupno do 800 ročnika na tri lokacije.

Temeljno vojno osposobljavanje traje dva mjeseca. Program obuhvaća osnovne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, uključujući besposadne sustave, prvu pomoć, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Za vrijeme osposobljavanja ročnici imaju pravo na mjesečnu naknadu od oko 1100 eura neto. Uz to im se priznaju dva mjeseca radnog staža, a navodi se i jednokratna prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima te u upravi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zaposlenima prava iz radnog odnosa miruju, a za vrijeme osposobljavanja ne mogu dobiti otkaz.

Nakon završetka osposobljavanja postoji mogućnost prijave za djelatnu vojnu službu i profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske, dok se ostali raspoređuju u pričuvni sastav Hrvatske vojske.