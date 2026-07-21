Morska kornjača ugrizla troje ljudi na plaži u Dalmaciji!

Prema tvrdnjama kupača i članova njihovih obitelji na području Kaštel Lukšića, velika morska kornjača navodno je na potezu između plaža Šulavi i Poštanski ugrizla nekoliko osoba, piše Dalmacija Danas.

Prema informacijama koje su dostavili čitatelji, prije dva dana zabilježen je i sličan incident u Slatinama na otoku Čiovu. Tamo je, kako navode, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete u predjelu stražnjice, nakon čega je zatražena pomoć Hitne medicinske službe.

Informacije o događajima u Kaštelima potvrdile su i nadležne službe. Tijekom ponedjeljka tri osobe zatražile su pomoć Hitne medicinske službe u Kaštel Starom nakon ugriza za koje se sumnja da ih je izazvala glavata želva. Riječ je o dvije odrasle osobe i jednom djetetu, a svi incidenti dogodili su se na plaži u Kaštel Lukšiću. Ozljede su zadobili na različitim dijelovima tijela. Jedna osoba ugrizena je u predjelu gluteusa, odnosno stražnjice, dok su ostali ozlijeđeni zadobili ugrize šake i leđa. Policija je također evidentirala tri slučaja. Jedna osoba upućena je na hitni kirurški prijem, dok su sve ozljede okvalificirane kao lakše.

- U ponedjeljak, 20. srpnja oko 9.15 sati policija je zaprimila dojavu da su na području Kaštel Lukšića, u moru ispod Doma Miljenko i Dobrila, tri osobe zbog ugriza u moru zatražile liječničku pomoć. Jedna osoba navela je da smatra da bi se moglo raditi o morskoj kornjači, druga da bi ugriz mogla izazvati neka riba, dok treća nije vidjela što ju je ozlijedilo te je ozljedu primijetila tek nakon izlaska iz mora. Sve osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede u vidu ogrebotina i crvenila kože. Policijski službenici razgovarali su s prisutnima te pregledali područje s kopna i iz policijskog plovila, no nisu došli do dodatnih korisnih saznanja - izvijestili su iz policije.

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari dr. Antonija Žanić upozorava da ugriz glavate želve ne treba podcjenjivati te da svaka osoba koja zadobije takvu ozljedu mora potražiti liječničku pomoć.

- Nakon ugriza potrebno je odmah javiti se na Hitnu medicinsku službu kako bi se procijenila težina ozljede i rana pravilno zbrinula. Ne radi se o običnoj ogrebotini koju je dovoljno dezinficirati kod kuće. Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije. Kao i kod ugriza zmije, čak i kada nije riječ o otrovnoj životinji, ozljedu treba stručno pregledati i sanirati - poručila je dr. Žanić.

Iako nemaju zube, glavate želve imaju snažan rožnati kljun i vrlo jake čeljusti kojima drobe školjkaše, rakove i druge organizme kojima se hrane. Zbog toga njihov ugriz može izazvati nagnječenje tkiva, podljeve, posjekotine, ali i ozbiljnije rane koje zahtijevaju liječničku obradu.

Glavate želve u pravilu izbjegavaju ljude, a ugrizi su rijetki. Stručnjaci navode da životinja može reagirati obrambeno ako joj se čovjek previše približi, pokuša je dodirnuti ili joj zapriječi put, dok hranjenje kornjača ili bacanje ostataka hrane u more može dovesti do toga da ljude počnu povezivati s hranom i prilaziti im.

Primijeti li kupač kornjaču, ne treba joj prilaziti, dirati je, hraniti niti pokušavati snimiti iz neposredne blizine. Treba se mirno udaljiti bez naglih pokreta i prskanja te izaći iz mora ako životinja nastavi prilaziti. U slučaju ugriza ranu treba odmah stručno pregledati zbog mogućeg oštećenja tkiva i infekcije.