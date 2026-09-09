MOST udario po zagrebačkoj vlasti zbog 'transrodnih lutaka'. Odmah stigao odgovor iz Grada

Zagrebački Most zatražio je od Grada Zagreba hitnu obustavu postavljanja transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca te objavu cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavom, istaknuvši da vrtići ne smiju postati poligon za provođenje "woke ideologije".

"Mičite prste od naše djece! Tomaševićeva gradska vlast nema pravo zagrebačke vrtiće pretvarati u laboratorije woke ideologije, a djecu koristiti za provođenje svojih svjetonazorskih eksperimenata", poručio je gradski vijećnik Gradske četvrti Stenjevec i povjerenik Mosta za Stenjevec Marko Sladoljev.

Dječji vrtić mora biti mjesto igre, sigurnosti, učenja i zdravog razvoja, a ne prostor u kojem će se djeci najranije dobi preko transrodnih lutaka nametati ideološke poruke koje ne mogu razumjeti niti kritički propitivati, dodao je.

Iz Mosta ističu kako ovo nije pitanje političkog prepucavanja, nego odgovornosti gradske vlasti prema djeci, roditeljima i javnom novcu s obzirom na to da je netko te lutke odabrao, naručio i platio te odobrio njihovo postavljanje u prostor namijenjen djeci predškolske dobi.

Sladoljev je naglasio kako traže konkretno stručno obrazloženje - što bi dijete predškolske dobi iz takvog sadržaja trebalo naučiti, kojoj je dobnoj skupini namijenjen i koji stručni standard opravdava njegovo uvođenje u vrtić.

Most traži i objavu podataka o stručnjacima koji su sudjelovali u odabiru opreme, uključujući informaciju jesu li se o razvojnoj primjerenosti transrodnih lutaka očitovali psiholozi, pedagozi, edukacijski rehabilitatori ili drugi stručnjaci.

Od gradske vlasti očekuju i odgovor na pitanje jesu li roditelji unaprijed obaviješteni o sadržajima koji će biti dostupni njihovoj djeci te je li im omogućen uvid u njihovu pedagošku i programsku osnovu, a između ostalog, zahtijevaju i potpunu dokumentaciju i specifikaciju nabavljene opreme, podatke o dobavljaču i ukupnoj vrijednosti nabave.

Sladoljev je poručio kako neće prihvatiti da se svako protivljenje "woke agendi automatski proglašava netolerancijom, dok se roditelje sustavno isključuje iz odluka koje se izravno odnose na odgoj njihove djece".

Pri tome je istaknuo da roditelji nisu neprijatelji obrazovanja niti dekor u sustavu, već prvi i temeljni odgojitelji svoje djece te da to gradska vlast mora poštovati.

Dodao je kako ne traže cenzuru, nego transparentnost i odgovornost. "Ne tražimo da Grad prihvati naš svjetonazor, nego da javne ustanove i javni novac ne koristi za nametanje vlastite ideologije djeci", poručio je.

Odmah stigao odgovor

Grad Zagreb poručio je u srijedu kako za dječje vrtiće nabavlja klasične dječje lutke, no da su isporučene krive te su vraćene, time je odgovorio zagrebačkom Mostu koji je od Grada zatražio da hitno obustavi "postavljanje" transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca.

"Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su prihvaćene od strane Grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno - čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču", poručili su iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Ured navodi kako su specifikacije nabave opreme i didaktike za Dječji vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN).

"Iz objavljenog troškovnika nedvojbeno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dječje lutke primjerene dječjem uzrastu i potrebama odgojno-obrazovnog rada. Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke nisu odgovarale ugovorenoj specifikaciji zbog pogreške u proizvodnji", odgovorili su iz Grada na upit Hine.

Navedena oprema nije prihvaćena, dodali su, već je u utorak, 8. rujna, istog dana kad je i isporučena, vraćena dobavljaču uz zahtjev za isporukom proizvoda koji odgovaraju ugovorenom troškovniku.