Sabor odbio prijedlog Možemo da Srbiji suspendira pregovore s EU: 'Iznenađenje. Srbi srbuju...'

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) izjavila je u utorak da je na saborskom Predsjedništvu odbijen prijedlog Kluba Možemo da se Sabor izjasni da Srbija ne može pregovarati o ulasku u Europsku uniju dok se vlast u njoj ne smijeni, jer je počasti pokopala ratnog zločinca Ratka Mladića.

Benčić je rekla kako su iz Možemo na sjednici Predsjedništva izvijestili da je njihova predsjednica saborskog Odbora za europske poslove Jelena Miloš uputila pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen tražeći jasnu osudu i suspenziju pregovora sa Srbijom zbog sramotne činjenice da je ratni zločinac Mladić imao pogreb uz državne počasti, na kojem je bila i velika većina Vlade i drugih dužnosnika.

Tvrdi kako je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbio da se kao Sabor jasno i konsenzualno izjasne da Aleksandar Vučić i njegova Vlada ne mogu biti subjekt u pregovorima o ulasku u EU jer su pokopali ratnog zločinca uz počasti i negirali genocid.

- Zašto to nije htio staviti na raspravu? Pretpostavljam zato jer njegov šef nije spreman tražiti suspenziju pregovora - navela je Benčić.

Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak uz crkveni obred i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.

Nino Raspudić (Drito) ocijenio je kako tema Srbije u drugi plan baca druge važne teme.

- Ne želim se, kao Hrvat u slobodnoj Hrvatskoj, buditi i lijegati razbijajući glavu o Vučiću, Dodiku i velikosrpskoj politici. Trenutno stavljanje toga u prvi plan služi kako bi se u drugi plan stavilo ovo što je sada nama najvažnije - rekao je, pritom misleći na situaciju s otpadom u Gospiću.

- Uskoro slijede izbori i već je izborna kampanja u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da će sada pasati i Vučiću i Dodiku, a i našim vladajućima da mi sad po stoti milijunti put raspravljamo o tim stvarima, ne bi li se manje govorilo o ovome što je trenutno goruće - rekao je.

- Veliko iznenađenje je to što Srbi srbuju - izjavio je sarkastično Raspudić, referirajući se na Mladićev sprovod.

S obzirom da je crkveni obred na Mladićevu sprovodu predvodio poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije, koji je gotovo sedam godina bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski u Zagrebu, Raspudić je rekao kako treba postaviti pitanje onima koji su bili u "Porfirijevom kružoku" o tome kako komentiraju njegove riječi i glorifikaciju zločinca.