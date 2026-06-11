Obavijesti

News

Komentari 2
TRAGEDIJA

Zbog nesreće u kojoj je poginuo policajac iz Splita podignuli su optužnicu protiv djevojke (22)

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog nesreće u kojoj je poginuo policajac iz Splita podignuli su optužnicu protiv djevojke (22)
Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

Prema navodima optužnice, prilikom skretanja ulijevo nije se uvjerila da tu radnju može izvesti bez opasnosti za druge sudionike u prometu

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu završilo je istragu i podignulo optužnicu protiv 22-godišnje djevojke koja je skrivila prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom. Poginuo je tada 56-godišnji motociklist Željko Perišić iz Dugopolja, poznati policijski službenik PU splitsko-dalmatinske. 

Perišić, poznat pod nadimkom Dugopoljac, bio je jedan od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u Splitu, a vozači su ga pamtili po tome što se dosljedno i bez kompromisa držao zakona. Nikome nije popuštao, sve je moralo biti po zakonu.

LEGENDARNI POLICAJAC Posljednji ispraćaj 'Dugopoljca': Brojni građani stigli na groblje oprostiti se od policajca Perišića
Posljednji ispraćaj 'Dugopoljca': Brojni građani stigli na groblje oprostiti se od policajca Perišića

Optužnicom se djevojku tereti da je 14. studenog 2025. na području Splitsko-dalmatinske županije, upravljajući osobnim automobilom, skrivila tešku nesreću.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Kako stoji u optužnici, prilikom skretanja ulijevo nije se uvjerila da tu radnju može izvesti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, zbog čega je presjekla put vozaču motocikla Željku Perišiću. U pokušaju da izbjegne sudar, Perišić je počeo kočiti, no pao je na kolnik. Zadobio je teške tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja. 

SLETJELI S CESTE UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih
UŽAS KOD UDBINE 'Nagurao' u auto migrante i bježao policiji: Jedan mrtav, devet ozlijeđenih

Okrivljenicu se tereti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. u vezi sa stavcima 2. i 1. Kaznenog zakona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
Glavni iranski pregovarač SAD-u: Ako nastavite s napadima naći ćete se u beskrajnoj kaljuži!
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Glavni iranski pregovarač SAD-u: Ako nastavite s napadima naći ćete se u beskrajnoj kaljuži!

Donald Trump je izjavio da će danas "vrlo snažno" napasti Iran, novinarima je na konferenciji za medije predložio da drže televizor uključen kako to ne bi propustili...
NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'
JUNAČINA

NEVJEROJATNA SNIMKA Dražen skočio u more i spasio dupina: 'Osjetio je da ću mu pomoći'

Poslao sam kćeri snimku, odmah se pohvalila u školi da je tata spasio dupina, priča nam 44-godišnji ribar Dražen Arković, koji je bez razmišljanja skočio u mrežu kod Primoštena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026