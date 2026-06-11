Zbog nesreće u kojoj je poginuo policajac iz Splita podignuli su optužnicu protiv djevojke (22)

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu završilo je istragu i podignulo optužnicu protiv 22-godišnje djevojke koja je skrivila prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom. Poginuo je tada 56-godišnji motociklist Željko Perišić iz Dugopolja, poznati policijski službenik PU splitsko-dalmatinske.

Perišić, poznat pod nadimkom Dugopoljac, bio je jedan od najprepoznatljivijih prometnih policajaca u Splitu, a vozači su ga pamtili po tome što se dosljedno i bez kompromisa držao zakona. Nikome nije popuštao, sve je moralo biti po zakonu.

Optužnicom se djevojku tereti da je 14. studenog 2025. na području Splitsko-dalmatinske županije, upravljajući osobnim automobilom, skrivila tešku nesreću.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Kako stoji u optužnici, prilikom skretanja ulijevo nije se uvjerila da tu radnju može izvesti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, zbog čega je presjekla put vozaču motocikla Željku Perišiću. U pokušaju da izbjegne sudar, Perišić je počeo kočiti, no pao je na kolnik. Zadobio je teške tjelesne ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Okrivljenicu se tereti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. u vezi sa stavcima 2. i 1. Kaznenog zakona.