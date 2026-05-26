Možemo!: HDZ se ne može izvući iz koruptivnog blata pa onda njime kalja druge stranke

Saborski zastupnici Možemo! poručili su u utorak nakon što je afera Hipodrom dobila sudski epilog da su oni od početka tražili da se utvrdi odgovornost, a HDZ-ov trijumfalizam, dodali su, pokazuje njihovu očajničku težnju da se izvuku iz koruptivnog blata, što ne mogu pa onda tim blatom kaljaju druge stranke.

Bivši ravnatelj gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević u ponedjeljak je, nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom, sporazumno osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

"Imamo epilog slučaja Hipodrom i najvažnije je ono što smo od početka tvrdili i tražili u cijelom tom predmetu, a to je da se utvrdi odgovornost, nađu krivci i primjereno kazne, kao i da se Grad obešteti za počinjenu štetu i da se vrati otuđeni novac”, kazao je Damir Bakić na konferenciji za novinare u Saboru.

Dodao je da je svima krajnje razočaravajuće da među gradskim službenicima ima ljudi koji su skloni i u stanju činiti takva teška kaznena djela.

No, naglasio je, Kosta Kostanjević nije i nikada nije bio član Možemo! nego je i prije radio u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima, a za ravnatelja ga nije izabrao gradonačelnik Tomislav Tomašević nego ga je izabralo Upravno vijeće.

Što se političkog aspekta tiče i onog što su jučer vidjeli od njihovih političkih konkurenata, prvenstveno HDZ-a, Bakić je rekao da je to groteska.

"To je istovremeno i apsurdno i duboko zabrinjavajuće, čak i poražavajuće po demokratske procese jer je upravo ova gradska uprava promijenila kompletnu paradigmu biranja gradskih pročelnika i upravitelja gradskih ustanova, kojih je u Zagrebu 340", poručio je zastupnik Možemo!

Naglasio je da se ti ljudi biraju po stručnosti i kompetencijama u natječajima koji nisu namješteni i nipošto na temelju stranačkih iskaznica. "Zato je travestija što su jučer tražili HDZ i premijer Andrej Plenković - travestija je tražiti političku odgovornost gradonačelnika Tomislava Tomaševića ili stranke Možemo!”, smatra Bakić.

Dodao je kako oni traže odgovornost zato što je kazneno djelo učinio jedan od 340 upravitelja ustanova u vlasništvu Grada, koji nije na tu poziciju došao političkim vezama niti ga je instalirala stranka ili gradonačelnik.

Ustvrdio je da trijumfalizam kojim su Plenković i HDZ o tome govorili samo ukazuje na njihovu očajničku težnju da se iskopaju iz koruptivnog blata.

Smatra da se HDZ iz te percepcije ne može izvući pa onda tim blatom okaljaju druge ljude i druge stranke.

Upitan je li Tomašević politički pogriješio što je branio Kostu Kostanjevića, odgovorio je da je gradonačelnik od početka govorio principijelno, bez namjere da se umanjuje težina počinjenog kaznenog djela ili da se na bilo koji način relativizira.

Dodao je da je principijelno govorio o Kostanjeviću u slici koju su do tada imali, a to je, pojašnjava, da je Kostanjević do prekjučer energično odricao svaku krivnju i da nikakav dokazni materijal nije dopirao do javnosti.

To, navodi, nije bio slučaj kada je riječ o bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću ili ministru zdravstva Viliju Berošu, u kojima su za vrijeme istražnih procesa curili van dokazi, transkripti i nove činjenice koje su svakim danom sve više i više indicirale krivnju.

U ovom slučaju ničega takve vrste nije bilo, dodao je te upitao što bi u toj situaciji čovjek mogao učiniti nego ne prejudicirati bilo čiju krivnju.

Naveo je da nije bilo nikakvih dokaza, osim iskaza dva čovjeka već osuđivanih za kriminal.

"Insinuacija je da je Tomašević štitio Kostanjevića, što je riječ koju HDZ stalno koristi. On nije nikoga štitio, istražni postupak je tekao svojim tokom, sva dokumentacija je bila naravno izuzeta, a Tomašević jedino nije želio pristati na usuđivanje čovjeka unaprijed bez dokaza”, poručio je.

Sandra Benčić osvrnula se na navode HDZ-a da su 'maske pale', kazavši da je u slučaju Hipodrom jedina stranačka boja koja postoji kod počinitelja HDZ-ova.

"Eurolex je tvrtka koja je sudjelovala u počinjenju tog kaznenog dijela, i ne samo tog nego je sudjelovala i u međunarodnom lancu organizirane prijevare oko PDV-a. Dok se to događalo tvrtka je bila u suvlasništvu moćnog člana HDZ-a, nekadašnjeg tajnika Odbora za braniteljem vrlo aktivnog u vrijeme Tomislava Karamarka i to je jedina stranačka markica u ovom slučaju”, poručila je. Na međunarodnoj razini se varalo s PDV-om i riječ je o prijevari države od tvrtke u suvlasništvu člana HDZ-a, istaknula je.